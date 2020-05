Írás- és olvasáskészség-fejlesztő sorozat az M2 gyerekcsatornán

Megosztás Tweet



Játékos és kreatív megoldásokban bővelkedő sorozat segíti a betűvetés tudományának elsajátítását az M2 gyerekcsatorna. A Betűvető című animációs sorozat tíz kisvideójában a szerethető dallamokon túl az egy-egy betűhöz kapcsolódó formák, rajzok teszik igazán izgalmassá a betűkkel való ismerkedést a legkisebbek számára. A videókban szereplő rajzokat pedig nem más, mint Bulyáki Zsuzsanna, a Szaffiban, valamint a Hercegnő és a koboldban is közreműködő grafikus készítette – írta közleményében az M2.

Az NKA támogatásával készült sorozat megálmodója és életre hívója az Artisjus-díjas dalszövegíró, Orbán Tamás, aki először saját kisfiát kezdte el ezzel a módszerrel a betűvetésre, betűfelismerésre tanítgatni.

„Háromgyermekes apukaként látom, hogy az öt év körüli gyermekeim érdeklődnek az olvasás iránt, viszont nem tudják mihez kötni a betűk formáit. Az általam ismert ABC-s dalok és versek az alliteráción keresztül próbálnak segítséget nyújtani, ám annak már előfeltétele lenne az írás-olvasás készség. Amikor segíteni próbáltam a gyerekeimnek, vizuális hasonlatokat használtam. Az A betű például olyan, mint az álló létra, vagy a havas hegycsúcs és így tovább. Már a tizedik betűnél és hasonlatnál jártam, amikor bevillant, hogy ebből akár videóalbum is készülhetne” – kezdte a videósorozat készítője, aki azt is hozzátette, hogy ez a sorozat hiánypótló is, hiszen nem volt eddig ilyen jellegű, a nyomtatott betűk megismerését segítő tanító videó.

„A koncepció az volt, hogy magyar ABC huszonnégy leggyakrabban előforduló betűjéből raktam ki tíz olyan szót, ami a játékhoz, a gyerekek világához kötődik. A nyelvünkben gyakrabban előforduló betűk a dalokban is többször visszatérnek, így például az A, I, O betűk háromszor is előkerülnek” – tette hozzá.

A Betűvető dalait Juhász Attila hangszerelte és Bakó Krisztina énekli. A több mint 150 rajzból, 72.000 fotóból összefűzött videósorozat májustól folyamatosan látható a reklám-és erőszakmentes M2 Gyerekcsatornán, valamint az epizódok a Mediaklikken is visszanézhetők.