Új online sorozatok a Dunán

Három sorozattal is jelentkezik digitális platformjain a Duna Televízió. A közmédia főadója két új műsorát – Kedves történetek és Tehetségeink más stílusban – a Duna Facebook oldalán indítja el, a tízéves születésnapját ünneplő Hogy volt?! pedig a Médiaklikken jelentkezik jubileumi részekkel.

A Duna Facebook oldalán már nézhető a Kedves történeteink című új sorozat, melyben a csatorna műsorvezetői egy-egy személyes történettel kiegészítve mesélnek a legkedvesebb emlékükről, tárgyukról, gyűjteményükről, sportjukról. A hétfőtől szombatig naponta megjelenő kisfilmekben minden héten két műsorvezető osztja meg egy-egy kedves emlékét, imádott tárgyát, érdekes otthoni praktikáját vagy kivételes gyűjteményét. Az első héten Bősze Ádám és Rátonyi Kriszta legjeit és történeteit ismerhetik meg a nézők.

Szintén elérhető a Duna Facebook oldalán a Tehetségeink más stílusban, melyben a Virtuózok és Fölszállott a páva egykori versenyzői adnak elő egy-egy számukra kedves dalt, de olyan műfajt választanak, amire a korábbi szerepléseik alapján vélhetően nem számítanak a nézők. A sorozat hetente kétszer, kedden és pénteken jelentkezik új részekkel.

A közkedvelt Hogy volt?! legjobb adásainak ismétléseit a megszokott vasárnapi időpontban továbbra is láthatják a nézők a Dunán, de a tízedik születésnapját ünneplő műsor a Médiaklikken a jubileum alkalmából friss tartalommal is jelentkezik. Radványi Dorottya felidézi a legemlékezetesebb pillanatokat, melyhez gyerekkori barátját, Sztankay Ádám újságírót hívja segítségül. Az első részben természetesen a Kossuth- és kétszeres Jászai-díjas Sztankay Istváné a főszerep. Az adásból megtudhatjuk, hogy mi történt, amikor az idejét legszívesebben az otthonában töltő színészt családja egyszer megpróbálta elvinni egy római vakációra, de kiderül az is, hogy Sztankay Ádám kiválóan tudja édesapja hangját utánozni.