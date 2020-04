Több mint 27 millió fontnyi adomány gyűlt össze a BBC jótékonysági műsora alatt

Megosztás Tweet



Több mint 27 millió fontnyi (10,7 milliárd forint) adomány gyűlt össze a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére a BBC One csütörtök esti, nagyszabású jótékonysági műsora alatt, amelybe a brit sztárok mellett Vilmos herceg is bekapcsolódott.

A BBC One, valamint a Comic Relief és a BBC Children in Need nevű jótékonysági szervezetek együttműködésével megvalósult The Big Night In című háromórás különkiadás alatt csaknem 27,4 millió fontnyi felajánlás érkezett. A brit kormány ígéretet tett rá, hogy megduplázza a végösszeget – írja a BBC News.

Az est fénypontjai közé tartozott, amikor Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája jelentkezett be, hogy Stephen Fry angol humoristával közösen meglepjék a közönséget egy humoros jelenettel.

A legendás Ki vagy, Doki? című sorozat elmúlt ötven évének sztárjai videoüzenetben mondtak köszönetet az igazi orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak.

Tíz év után először visszatért a képernyőre az Angolkák című angol sorozat, amelynek készítői, Matt Lucas és David Walliams házi készítésű jelmezekkel keltették életre a jól ismert karaktereket.

Az összegyűlt pénzösszeget olyan emberek támogatására fordítják szerte Nagy-Britanniában, akiknek az életére nagyon súlyos hatással van a koronavírus-járvány.

A címlapfotó illusztráció.