A magyarok királynéja húsvétkor a Dunán és a Médiaklikken

Romy Schneider főszereplésével nagyszombattól húsvéthétfőig három délutánon át tér vissza Sissi a közmédia képernyőjére, majd a vetítés után a trilógia részei egy héten át a Médiaklikken is elérhetőek lesznek. Húsvét utolsó napján koraeste pedig A kis herceg történetének animációs változatát láthatják a nézők.

A bajor Miksa császár békében él öt lányával a hegyekben, joviális módon. Az osztrák császár rokona, Miksa felesége testvére az anyacsászárnőnek, Zsófia császári őfőméltóságának, aki fia, Ferencz József kedvéért lemondott a trónról. Birodalmi és dinasztikus érdekből elhatározza, hogy fiát megházasítja, és más kérőkkel ellenállva, Miksa lányát, Nenét jelölik ki mennyasszonynak. A császár névnapján szeretnék bejelenteni az eljegyzés tényét. Ferenc azonban előtte találkozik Erzsébettel és először életében szembehelyezkedik anyja akaratával, Sissit veszi el.

Erzsébet királyné vagy ahogy becenevén ismerjük: Sissi, már életében is mítosz volt. Születése is különleges napra esett: 1837. december 24-én, vasárnap látta meg a napvilágot a család müncheni palotájában. A kisleány, aki egy foggal jött a világra, a keresztségben az Erzsébet Amália Eugénia nevet kapta. Szülei: Miksa bajor herceg és Ludovika hercegnő. De ki is volt valójában ez a sokat szenvedett asszony, aki annyira szerette a magyarokat?

Aki gondolkodásával és életvitelével évtizedekkel megelőzte korát. Aki személyesen vitt koszorút Deák Ferenc ravatalához. Aki lovaglótudását addig fejlesztette, hogy Európa legjobb női lovasának kiáltották ki. Aki verseket írt, melyek jóval halála után kiadásra kerültek. Karcsú alakja, szépsége és gyönyörű haja legendás volt. A bemutatásra kerülő Sissi-trilógia csak ízelítőt tud adni alakjának sokszínűségéből, és történelmi jelentőségének szerteágazó vonatkozásaiból.

A kis herceg 2015-ös animációs változatának főhőse egy kislány, akit édesanyja nagy erőkkel készít fel a felnőtt életre, ám szigorú menetrend szerint zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkű szomszéd. A pilóta egy egészen különleges világot mutat meg kis barátjának, ahol bármi lehetséges. Egy világot, mellyel sok évvel ezelőtt a kis herceg ismertette meg őt.

Sissi 1. rész – Április 11. 16:10 – Duna Televízió

Sissi 2. rész – Április 12. 16:11 – Duna Televízió

Sissi 3. rész – Április 13. 16:09 – Duna Televízió

A kis herceg – Április 13. 18:44 – Duna Televízió

