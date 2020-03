Vasárnap igazi F1-csemege lesz az M4 Sporton

Nem telhet el több versenyhétvége F1-futam nélkül – vallja az M4 Sport, ezért a hivatalos szezonnyitóig a közszolgálati sportcsatorna vasárnap délután 2 órakor a Donington parkban rendezett 1993-as Európa Nagydíj archív F1-es futamot közvetíti a sportág kedvelőinek.

Természetesen, ahogy az utóbbi hetekben megszokhatták, este 9 órakor a kapcsolódó e-sport verseny élő közvetítésével zárja a hétvégét Wéber Gábor és Ujvári Máté, az M4 Sport F1-es két kommentátora.

„Rengeteg nézői levelet, kérést kapunk az F1-közvetítésekről, hogy ha már nincs élő futam, idézzünk fel klasszikusokat. A lehető legkorábban elkezdtünk tárgyalni erről a Libertyvel, és végül sikerült is megállapodnunk: mostantól annyi archív futamot közvetítünk, amennyi elmarad a koronavírus-járvány miatt, így mindenképpen lesz F1 a tévében a versenyhétvégéken.

Törekszünk arra, hogy mindig arról a helyszínről, amelyen az adott napon egyébként is lenne a verseny. Most a Vietnámi Nagydíj következne, ahol ezelőtt még nem rendeztek futamot, ezért esett a választás az Európa Nagydíjra” – mondta Székely Dávid csatornaigazgató, aki hozzátette, hogy továbbra is élőben közvetítik a kapcsolódó e-sport futamokat is vasárnap este 9-kor Wéber Gáborral és Ujvári Mátéval.