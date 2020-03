Filmek és sorozatok, melyekkel elütheti az otthon töltött időt

A társadalmi elszigetelődés időszakában rengeteg ember napokig vagy akár hetekig tartózkodik otthon, ami tökéletes lehetőséget ad az elszalasztott, vagy kihagyott sorozatok és filmek pótlására.

Lehet, hogy már mindenkinek megvan a maga listája, a jóból azonban a hiedelemmel ellentétben nem árt meg a sok. Az otthon töltött időhöz a The Verge egy rövid válogatást állított össze, mellyel könnyen eltölthető a sok felhalmozódott szabad óra.

Ez így nem oké

A Netflix az utóbbi időben a tinitörténetek új korszakát indította el. A hosszú listán a leginkább említésre méltók közt ott szerepel az Elite című spanyol show a gazdag tinédzserek szerelmes és gyilkos kapcsolatairól, a Daydream című poszt-apokaliptikus komédia és a morbid poénokra épülő bizarr sorozat, a The End of the F***ing World is.

A széles palettából a The Verge mégis az Ez így nem oké című sorozatot emeli ki. A műsor egy gyötrődő tinédzserről szól, aki a szupererejét egy minden bizonnyal eltussolt kormányprojektből kapta, amelyben az apja is részt vett. „A zenék ütősek, a szereplők bájosak, a történet szenzációs, és ami a legjobb, hogy az egész megnézése körülbelül három órát vesz igénybe” – írta az oldal.

Goofy

Időnként csak ki kell zárni a világban uralkodó káoszt, amire a legjobb gyógyír egy animált Disney-film. Amikor az emberek ebben a kategóriában gondolkoznak, valószínűleg olyan klasszikusok jutnak eszükbe, mint az Aladdin, a Herkules és Az Oroszlánkirály.

Van azonban egy animációs Disney-film, amelyet a 90-es évek közepén adtak ki, és talán az évtized legalábecsültebb filmje lett: a Goofy. Egy szívmelengető történet, amely a család fontosságára, a feltétel nélküli szeretetre, és a pillanat megragadására koncentrál.

A film mellett szól az is, hogy körülbelül két órára az otthon lófráló gyerekeket is leköti.

Ház terasszal

Lehet, hogy egy ideig nem mindenki folytathatja életét a normális kerékvágásban, de ez nem azt jelenti, hogy ezt másokon keresztül ne lehetne pótolni. A Ház terasszal a lehető legvisszafogottabb valóságshow. Hat fiatal japánról szól, akik általános életüket élik egy házban összezárva. Nincsenek kihívások, és senki sem alkot szövetségeket.

Rendben, talán van benne némi romantika és alkalmanként egy kis dráma, de a szereplők közt valódi barátság alakul ki, valamint az egymást segítő viselkedés is jellemzően feltűnik a Netflix-es sorozatban.

(Fotó: Netflix)

Kedi

Időnként csak több macskás tartalomra van szüksége az embernek, amit a Kedi című Netflix film tökéletesen biztosít. Az alkotás hét Isztambulban élő utcai macskáról szól. Szabadon járkálnak a városban, kapcsolatokat létesítenek az őket körülvevő emberekkel és közösségekkel.

Minden macska más személyiséggel rendelkezik, amit öröm nézni, csakúgy, mint az emberek irántuk tanúsított együttérzését.

Rob Lowe TV-s és filmkarrierje

Ha úgy érzi, néznie kell valamit, nehogy becsavarodjon az otthon üléstől, akkor egy-egy Rob Lowe klasszikus bármikor segítségére lehet.

Ha szüksége van valamire a politikai szorongás enyhítésére, nézze meg Rob Lowe-t Sam Seaborn szerepében Az elnök emberei című sorozatban. Ha csak színtiszta boldogságra vágyik, figyelje őt az örökké optimista Chris Traegerként a Városfejlesztési osztály című vígjátéksorozatban.

Valamilyen nem koronavírusos melodráma lenne a legjobb? Nézze meg a Testvérek című sorozatot. De vannak például olyan 80-as évekbeli eredeti gengszterfilmjei is, mint A kívülállók és a Szent Elmo tüze. A lehetőségek végtelenek.

Rob Lowe amerikai színész a 71. alkalommal odaítélt Arany Glóbusz-díjak (Golden Globe) átadási ünnepségén Los Angelesben (MTI/EPA/Paul Buck)

Vámpírnaplók

A szélsőséges vámpírláz napjai véget értek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne egy hosszúra nyúlt sorozattal egy kis időre feleleveníteni.

A színészi produkció felemás és a stílus régimódi – mivel a show első epizódja 2009-ben indult, ez nem meglepő –, de mindez csak hozzáad a varázsához. Nyolc szezon alatt 171 epizóddal, ez a show minden bizonnyal időigényes és nagyon alkalmas az otthon töltött felesleges órák elütésére.

Ha ennyi nem elég a jóból, a haladóknak ott van a sorozat spin-offja, a háromévados A sötétség kora, mely az eredeti vámpírokról szól, míg az igazán kemény rajongóknak A sötétség öröksége nyújt még másfél évadnyi élvezetet.

A címlapfotó illusztráció.