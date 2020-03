Több mise- és istentisztelet-közvetítés lesz a közmédia csatornáin

A közmédia kibővíti vallási témájú műsorait vasárnap, így a felekezeti magazinműsorok és a protestáns istentisztelet-közvetítés mellett már most vasárnap 18 órai kezdettel a Budapest-Újpalotai Urunk Színeváltozása – Boldog Salkaházi Sára templomból katolikus misét is élőben közvetíti. A Duna World és a Kossuth Rádió tűzte műsorára a szentmisét, amelyet Repcsik Gyula plébános mutat be vasárnap este.

„A közvetítéssel lehetőséget szeretnénk teremteni azoknak a nézőinknek, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének kimozdulni otthonról ebben az időszakban, de igényük van a közösségi vallási tartalmakra. A Duna Televízió műsorstruktúrája ezért határozatlan ideig hétvégén egy misét és egy istentiszteletet is sugároz. A közvetítések időpontját folyamatosan közzétesszük” – mondta Medveczky Balázs, a Duna Televízió csatornaigazgatója.