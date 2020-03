Lipcsei Betta lendületesen vezet – Három autót egymásnak toltam az M7-esen

Az M4 Sport Vezetők című vezetéstechnikai carpool-sorozatának ötödik részében Lipcsei Betta, az M1 és a Sporthíradó háziasszonya próbálta ki magát Wéber Gábor mellett a Hungaroring tanpályáján. Lipcsei Bettának korábban már meggyűlt a baja a fékezéssel, ehhez kapcsolódóan testhezálló feladatot kapott az M4 Sport F1-es vezető kommentátorától.

Wéber Gábor a száguldó cirkusz márciusi rajtjáig minden héten ismert embereket, igazi vezetőket visz egy oktatókörre a tanpályán, hogy olyan technikákat tanuljanak, amelyeket a hétköznapi autózás során is könnyen alkalmazhatnak. A mostani részben az M4 Sport vezető F1-es kommentátora az úgynevezett vízfal nevű feladatot tartogatta Lipcsei Bettának. Megtanulták, milyen stratégiával érdemes biztonságosan, egyenes, csúszós úton fékezni egy lejtőn anélkül, hogy koccannának.

„Nagyon tanulságos, félelmetes szembesülés volt, hogy mennyit számít a fékezésnél egy vagy akár már fél méter is” – kezdte Lipcsei Betta, a közmédia műsorvezetője, aki Wéber Gábornak elárulta egy kevésbé szerencsés fékezős élményét, amikor három autót tolt egymásnak az M7-es autópályán. „Mindig betartom a sebességkorlátozást, de Gábor tanácsait megfogadva a mai nap tanulsága, hogy még tudatosabban, lassabban fogok vezetni: ha 50 km/h-val lehet menni, inkább 48-cal fogok, mert hirtelen fékezésnél métereket jelenthet ez a kis különbség” – tette hozzá a műsorvezető, aki bár lendületes és sportos vezetőnek tartja magát, kisfia miatt még inkább körültekintően vezet a hétköznapokban.

„Rutinos, magabiztos volt Betta, alig tudtam neki újat mutatni, főleg a szlalom ment neki könnyen” – elemezte a látottakat Wéber Gábor. „A Vezetők című sorozatban olyan vendégeink voltak, akik minden nap vezetnek, ez rengeteget számít, jól kezelik az autót. De az is tény, hogy akármennyi a rutin, mindenkin lehet faragni egy kicsit, apró finomságok, amik számítanak. Főleg, ha a fejben megragad. Mindenki meg tudja csinálni ezeket a dolgokat, de ha tudatosítjuk, akkor utána sokkal hatékonyabban használja a hétköznapokban is az illető. Többek között ezért is van ez a műsor” – tette hozzá Wéber Gábor, az M4 Sport F1-es vezető kommentátora.

Lipcsei Betta mellett a sorozat korábbi részeiben Somossy Barbara, Morvai Noémi, Szeleczky Ádám és Nagy Feró is teljesítette a gyorsasági pályát. A műsorból kiderül, hogy a szlalomversenyben melyikük ki futotta a leggyorsabb időt.

Érdemes követni az F1 2020-as versenyévének felvezetéseként az utolsó részt is, amelyben nem más ül a volán mögé, mint Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Hogy milyen feladattal kell megküzdenie, hamarosan kiderül az M4 Sporton.

Vezetők Wéber Gáborral március 19-ig minden csütörtökön látható az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.