Vezetéstechnikai sorozat indul az M4 Sporton Wéber Gáborral

Vezetők címmel vezetéstechnikai sorozatot indít az M4 Sport Wéber Gáborral, amelyben a közszolgálati sportcsatorna F1 közvetítéseinek vezető kommentátora az F1 márciusi rajtjáig minden héten ismert embereket, igazi vezetőket visz egy oktatókörre a Hungaroring tanpályáján.

A sorozat első részében az útitárs az M5 csatorna műsorvezetője, Somossy Barbara.

„A sorozat célja, hogy az autózást más oldalról mutassuk be az embereknek, olyan szakmai tippeket, technikákat mutatunk be, amelyeket a hétköznapokban is tudnak alkalmazni a nem várt helyzetekben” – mondta Wéber Gábor, az M4 Sport F1 közvetítéseinek vezető kommentátora.

Az M5 csatorna műsorvezetője elsőként tesztelhette magát a vizes, csúszós pályán, természetesen nehezítő feladatokkal. „Fantasztikusan éreztem magam a forgatáson, mind az anyós-, mind pedig a vezetőülésben. Természetesen az előbbiben sokkal nagyobb biztonságban voltam, hiszen Wéber Gábor az autóversenyzés világában is kiváló szakember. Hasznos gyakorlatokat tanultam, úgy érzem, felkészültem az idei Forma-1-es szezonra és ezek után egészen biztosan más szemmel nézem majd a futamokat!” – mesélt élményeiről Somossy Barbara.

A sorozat egyben az F1 2020-as versenyévének felvezetése is, hiszen a sportban alkalmazott fejlesztések a hétköznapi autózásra is hatással vannak.

„Az F1 alapvetően technológiai műhelyként működik az autóipar számára: a versenyeken tesztelt alkatrészek, technikai megoldások folyamatosan kerülnek át az autóiparba. A következő 10 évben szerintem az F1 nagyobb szerepet fog ebben vállalni, ami egyébként az autóipar most meglevő útkeresését is segíti, gondoljunk csak az elektromos autózásra” – tette hozzá Wéber Gábor, aki korábban maga is autóversenyző volt.

A sorozat többi részében a műsorvezetőn kívül többek között egy rutinos zenész, zenekarvezető, valamint a magyar válogatottat vezető szakember is volán mögé ül.