A Házasság hetével foglalkozik a közmédia számos műsora

A Házasság hetével foglalkozik a következő napokban a közmédia számos műsora: a téma jelen lesz a Kossuth Rádió, a Duna Televízió, az M5 és az M2 Petőfi TV műsorán is – tájékoztatta az MTVA Sajtó Osztálya az MTI-t hétfőn.

A Házasság hete vasárnap kezdődött, a rendezvényt 13. alkalommal szervezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával.

A Kossuth Rádió a héten keresi azokat a hallgatóit, akik 50, 60 vagy 70 éve élnek házasságban. A leghosszabb ideig együtt élőket a rádió riporterei fel is keresik. A Kossuth Rádióban a Jó napot, Magyarország, a Kalendárium, a Nagyok és A vendég a háznál című műsor egész héten a Házasság hetének eseményeivel foglalkozik. Ezen kívül kedden a Napközbenben bemutatkozik az Ölelj át program is.

A Család-Barát magazin fókuszában is a házasság lesz a héten

A Duna Televízióban a fennállásának 12. évét ünneplő Család-Barát magazin is egész héten a házasságot helyezi a műsor fókuszába. A héten nemcsak a házasságban élőknek, hanem a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal küzdőknek is igyekszik a műsor segítséget nyújtani civil és ismert emberek, szakértők segítségével.

Az összegzés felidézi, hogy a Házasság hete lezárásaként már hagyomány a Család-barátban, hogy a szombati adásban összeadnak egy jegyespárt a stúdióban. A műsorban anyakönyvvezetővel és közreműködő művészekkel beszélgetnek a házasság értékéről és üzenetéről. De szó lesz az idei esküvői trendekről is.

A Család-Barátban ismert házaspárok – mások mellett Kiss Gergely és Valkay Anna; Böröndi Tamás és Götz Anna; Béres József és Béres Klára; Kokas Katalin és Kelemen Barnabás – is a stúdió vendégei lesznek.

A hosszantartó házasságról, annak nehézségeiről és kihívásairól is beszélnek a vendégek

Az M5 több műsorában is foglalkozik a Házasság hetével. Tavaly indította el a Házasság hetéhez kapcsolódó sorozatát, amelyben Csizmár Edina vezető szerkesztő beszélget művész házaspárokkal. A sorozat 8 részből áll, a héten minden nap este 21 óra 45 perctől látható egy-egy epizód.

A Kult ’30-ban a Házasság hete programjainak figyelemmel kísérése mellett művész házaspárokkal beszélgetnek. Emellett az Ez itt a kérdés című műsorban is foglalkoznak a témával: a szerdai műsorban a házasság három kardinális szakaszát járják körbe.

Az M2 Petőfi TV az Én vagyok itt! című magazinműsorban foglalkozik a Házasság hetével. A hétfőtől szombatig 21 óra 5 perctől látható adásokban stúdióbeszélgetésekkel készülnek.

Pénteken 20 óra 35 perctől a Családmeséink című műsorban is arra keresik a választ a Házasság hetének idei arcaival, Semsei Rudolffal és párjával, Dobay Eszterrel, hogy mitől lesz igazán hosszan tartó egy kapcsolat, egy házasság. Mit is jelent igazán a jóban, rosszban egymás mellett kitartani? Antal Timi, énekesnő és párja Demko Gergő, zeneszerző azt is elmondják, miért volt három különböző esküvőjük. A műsorban kiderül az is, milyen lehet átélni egy olyan lánykérést, amely egy moziban történik a család és a barátok előtt – olvasható a közleményben.

