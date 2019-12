Újabb különleges felajánlások érkeztek a Jónak lenni jó akcióhoz

Egy egyedi Herendi porcelánra is lehet majd licitálni és Fenyő Miklós eredeti, kézzel írt dalszövegét is meg lehet majd venni a jótékonysági műsorban. Idén a koraszülötteket segítő Peter Cerny alapítványt támogatja a közmédia. Csak telefonhívásokból és sms-ekből 25 millió forint gyűlt már össze. Az akció jövő vasárnap zárul – közölte az M1 Híradója.

Fenyő Miklós szerzeménye, a Made in Hungária 23 éve hazánk egyik kedvenc slágere. Hasonló címmel a dalszerző életéről színházi musical, később pedig zenés film is készült, mindegyik nagy sikerrel.

A Fenyő Miklós életét feldolgozó film 2009-ben jelent meg, akkor az év legnézettebb magyar filmje lett: több mint kétszázezer nézőt vonzott a mozikba. Fenyő Miklós most a Made in Hungária című dal kézzel írt, eredeti dalszövegét, valamint dedikált fotóját is felajánlotta a Jónak lenni jó adománygyűjtő akcióhoz.



Az ismert emberek – köztük művészek és sportolók – mellett egyre több cég is csatlakozik a Jónak lenni jó kampányhoz. A jótékonysági akciót már a kezdetek óta segíti a Herendi Porcelánmanufaktúra, ezúttal is egy egyedi porcelánt ajánlott fel. Különlegessége az is, hogy egyetlen példányban készült.

Idén a közmédia a koraszülöttek mentését és biztonságos szállítását már 30 éve végző Peter Cerny Alapítványnak gyűjt. A befolyt összegből a szervezet elsősorban új eszközöket vásárolna. Ez az összeg pedig napról napra gyarapszik, eddig csak hívásokból és sms-ekből mintegy 25 millió forint gyűlt össze az adományvonalon, amely folyamatosan él.

Egyetlen telefonhívással vagy sms küldésével mindenki 500 forinttal járulhat hozzá a gyűjtéshez. Ehhez csak tárcsázni kell a 13 600-as számot és a 04-es melléket, vagy ugyanerre a számra egy üzenetet küldeni a 04-es kód megadásával.

Az, aki pedig nagyobb összeggel is támogatná az akciót, az utaláshoz minden információt megtalál a mediaklikk.hu-n. Itt lehet megvásárolni a fix áras tárgyi felajánlásokat is. Ezeket folyamatosan töltik fel az oldalra, egy értékes felajánlásra pedig már licitálni is lehet.

„Van néhány licitre bocsátott tárgyunk, amelyeket majd december 15-én lehet megvásárolni, ezek között van egy hét gyémántkőből álló gyűrű is, amelynek kikiáltási ára egymillió forint. Ez egy speciális licit, már most meghirdetjük, úgyhogy ha valaki most szeretne licitálni erre az értékes gyűrűre, az megteheti” – nyilatkozta Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója az M1-nek.

Továbbra is várják a felajánlásokat, egészen december 15-ig. Jövő hét vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul majd az akció, akkor bocsátják majd árverésre az egyedi Herendi porcelán mellett a Puskás aréna nyitómeccsén használt focilabdát és Jean-Paul Belmondo dedikált nyakkendőjét is.