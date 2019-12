Jackson-gyűrűt ajánlottak fel a Jónak lenni jó kampány javára

21 millió forintnál is több gyűlt már össze a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban a telefonos hívásoknak és sms-eknek köszönhetően. Idén a koraszülött gyerekek támogatására gyűjt a közmédia. Közben újabb felajánlások érkeznek, egy ékszerház a legendás The Jackson Five gyűrű másolatát ajánlotta fel. A gyémántköves ékszerre már lehet is licitálni – hangzott el az M1 Híradójában.