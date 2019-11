Folyamatosan gyűlnek az adományok a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányban

Már több mint tizennyolcmillió forint gyűlt össze a Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányban a telefonos hívásoknak és sms-eknek köszönhetően. Ebben az évben a koraszülött gyerekek támogatására gyűjt a közmédia. Jó hír, hogy ismert emberek is egyre több megvásárolható tárgyat ajánlanak fel, és cégektől is érkezett már nagyobb pénzadomány – derül ki az M1 Híradójából.

Erdei Zsolt dedikálta azt a boxkesztyűt, amit a Jónak lenni jó idei akciójához ajánlott fel. Erre a kesztyűre is lehet majd licitálni. Erdei Zsolt személyesen is fontosnak tartja a gyűjtést, mert két gyereke is idő előtt jött a világra. Azt mondja bízik benne, hogy a kesztyű egy olyan összegért kelhet majd el, ami segítheti a Peter Cerny alapítvány munkáját.

Idén a közmédia az összegyűlt pénzt a koraszülötteket és a beteg csecsemőket szállító mentőszolgálatnak ajánlja fel. A Peter Cerny alapítvány harminc éve dolgozik azért, hogy ezek a gyerekek időben kórházba kerülhessenek, és megfelelő ellátást kaphassanak. Nem csak tárgyakkal, hanem pénzadománnyal is lehet segíteni a Jónak lenni jó akciót, amelynek elindítói cégek felajánlásait is várják.

A Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. idén ismét több millió forinttal támogatja a kezdeményezést. „Anyagi adománnyal járul hozzá a Jónak Lenni Jó programhoz, ahogy tavaly, idén is ötmillió forinttal támogatjuk a programot mert ezt egy olyan nemes célnak tekintjük, amelyet, azt gondolom, hogy egy szolgáltató állami vállalatnak támogatni kell”– tette hozzá Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. vezérigazgatója.

A befolyt összegből a koraszülötteket mentő Peter Cerny Alapítvány felszereléseket vásárolna, illetve új munkatársakat képeznének ki.

A nyolc éve indult Jónak lenni jó akcióhoz évről évre több tízezren csatlakoznak. Az elismert sportolók mellett, színészek, művészek és televiziós szakemberek is támotják a kezdeményezést.

Az adományvonal pedig továbbra is működik. A 13 600-at és a 04-es melléket tárcsázva 500 forinttal gyarapodik az összeg. Sms-ben ugyancsak a 13 600-as számra pedig a 04-es kódot kell elküldeni. A közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő akciója december 15.-én egész napos műsorfolyammal zárul.

A címlapfotó illusztráció.