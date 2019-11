Erdélyi táncokkal, népdalokkal ismerkedhettek a Páva Matinén a gyerekek

Családoknak és kisiskolásoknak tartottak egész napos matinét Budapesten a Fölszállottt a páva című műsor szerkesztői, díjazottjai. A gyerekek megtanulhatták a magyar néptánc és népzene történeti és táji tagozódását, és ki is próbálhatták a nekik tetsző műfajokat.

A mostani rendezvényen kiemelten foglalkoztak Erdély sokszínű tánchagyományával – hangzott el az M1 Híradójában.

Főként erdélyi táncokkal ismerkedhettek meg a novemberi Páva Matinén az érdeklődők. Nagymúltú együtteseket is vendégül látott a rendezvény.

A harmadik előadáson Erdély rendkívül sokszínű tánchagyománya – legényesek és vonulós páros táncok voltak terítéken, de ismeretterjesztő előadást is hallhattak a gyerekek a táncokról.

Diószegi László, a Fölszállott a pápa zsűritagja elmondta: „Erdély történeti és táji tagozódását mutatjuk be, olyan szinten, hogy a kisiskolások is megértsék, így éneket és táncot is tanulhattak a gyerekek”.

Idén is folytatódik a Fölszállott a páva sikersorozata. Múlt pénteken láthatták a nézők a Dunán az első élő adást, amelyből hatan jutottak tovább.

A második élő műsor pedig ezen a héten pénteken lesz, fél nyolctól, ugyancsak a Dunán.