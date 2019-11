Egész nap próbáltak a Fölszállott a páva új évadának szereplői

A stúdió már kész, vadonatúj díszlet épült. Minden produkció mögött az adott tájegységre jellemző háttér jelenik majd meg. Több kamera és száznál többen gondoskodnak arról, hogy a tévéképernyők előtt is minden pillanatát élvezni lehessen majd a műsornak – közölte az M1 Híradója.

A közmédia néptáncos és népzenei tehetségkutatója idén megújult díszlettel várja a nézőket. Minden produkció mögött az adott tájegységre jellemző háttér jelenik meg.

A világítást a fényvezérlőből irányítják, minden produkciónál előre programozva, zenére mozognak a látványelemek. Tizenhárom kamera rögzíti az adást, és száznál is többen gondoskodnak arról, hogy senki se maradjon le semmiről.

A gyerekek is már a színpadon próbáltak, hogy az élő adásban majd mindenki tudja, hol lesz a pontos helye. Az előző évekhez hasonlóan most is négy kategóriában indulnak a versenyzők: énekesek, táncosok, néptáncegyüttesek, valamint azok, akik játszanak valamilyen népi hangszeren. Idén is vannak visszatérő szereplők.

Novák Péter műsorvezető azt mondta, az, hogy idén már a 7. évadhoz érkezett a Fölszállott a páva, azt mutatja, van létjogosultsága a műsornak.

Scrob Andrea, a műsor felelős szerkesztője elmondta, már a válogatókon kiderült, hogy erős lesz az idei mezőny.

A Fölszállott a páva első elődöntője pénteken este fél 8-tól látható a Dunán.