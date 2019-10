Rofusz Ferenc: Hála istennek, hogy korábban elutasították az ötletemet

Az animáció világnapja alkalmából Rofusz Ferenc volt az egyik vendége az M5 kulturális csatorna Kult’30 – Az értékes félóra című hétfői műsorának. A rajzfilmrendező beszélt az Oscar-díjas Légy című animációs filmjének kulisszatitkairól, illetve legújabb alkotásáról, Az utolsó vacsora című filmről is.

Rofusz Ferenc rajzfilmrendező A légy című animációs filmjéért Oscar-díjat kapott (Fotó: MTI/Friedmann Endre, 1981)

A légy című animációs filmet 1980-ban mutatták be, és ez volt az első magyar Oscar-díjas rövidfilm. A film egy légy történetét mutatja be, a történet főszereplője egy számára idegen helyen menekül az üldözője elől. A nagyjából négy perc hosszúságú történet alatt a film nézője a zümmögve bolyongó rovar szemével látja a világot, egészen addig, amíg végül a ház lakója végez a kellemetlenkedővel.



„Ennek a filmnek a forgatókönyve egy zenei élmény egyébként, mert biztos a fiatalok között is vannak, akik kedvelik a Pink Floyd együttest, és én akkoriban az Ummagumma lemezét hallgattam, és lényegében a filmnek a sztorija ott zörejben megjelent előttem. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom volt, mert le kellett rajzolnom a storyboardot hozzá” – fogalmazott a műsorban Rofusz Ferenc.

A legnagyobb filmes elismerést elnyert film tehát a Pink Floyd együttes Ummagumma lemezén hallható egyik zeneszámhoz köthető, melyben Rofusz Ferenc szerint megjelent a légy üldözése. Így az ötlet adott volt számára, hogy egy olyan háttér-animációt készítsen, amiben a rovar szemén keresztül láttatja a világot. Ezt a technikát pedig szubjektív kamera filmnek nevezik, melyet ő alkalmazott először.

„Én sem tudtam még akkor, hogy mire vállalkozom, és hogy miért nem csináltak ilyen jellegű filmet. Mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a film csak három perc vagy valamivel hosszabb, és két évig készítettük, több mint négyezer rajzot kellett megrajzolni, tehát mintha egy festőművész csinált volna négyezer képet, és egymás után én azt leexponáltam volna” – magyarázta.

Rofusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Rofusz Ferenc a nemrég bemutatott Az utolsó vacsora című animációs filmjéről is mesélt, amely megjelenése óta már több rangos filmfesztiválon díjat nyert, legutóbb például a legjobb animációs rövidfilm díját a Jesus Cine Fest – Nemzetközi Keresztény Filmfesztiválon, Argentínában.

„Nagyon meglepő volt számunkra, és nagyon örülünk ennek a sikernek, mert egy kicsit megosztó a film. Tehát van olyan fesztivál, ahova beválogatják, van, ahova nem válogatják be” – mondta. A kilencperces animáció Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című művének animációs festményfilmként történő feldolgozása, mellyel az alkotók emléket szeretnének állítani a remekműnek.

„1978-ban jött az ötlet, hogy ebből esetleg csinálni kell egy animációs filmet, vagyis, hogy magát a freskót megmozdítani. Ezt én előbb adtam be a stúdió bizottsága elé, mint a legyet, de hála istennek, hogy akkor elutasították” – idézte fel.

Rofusz Ferenc elmondása szerint ha akkor csinálta volna meg ezt a filmet, nem sikerült volna ilyen jól mint most, a technikai hiányosságok miatt. A sikert az is bizonyítja, hogy az eucharisztikus kongresszusra, a világ minden tájáról Magyarországra látogatott nyolcvan bíboros előtt az Országházban is bemutatták a filmet, és nagyon lelkesítő visszajelzéseket kapott Rofusz Ferenc, a legtöbben elsősorban azt szerették volna, hogy minél több nyelven elérhetővé váljon a film.