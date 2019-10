Az M5 csatornát is érintő olasz-magyar televíziós együttműködésről tárgyalt a RAI és az MTVA. Papp Dániel megbízott vezérigazgató és Siklósi Beatrix csatornaigazgató Rómában járt, ahol a RAI elnöke, Marcello Foa fogadta őket – hangzott el az M5 Híradójában.

Történelmi sorozatok, közös műsorgyártás és tartalmi együttműködés – ez az eredménye annak a közel egyórás tárgyalásnak, mely az olaszországi közszolgálati rádió- és televíziótársaság, a RAI és az MTVA vezetői között zajlott le Rómában.



„Azért szerveztük meg ezt a találkozót a RAI elnökével, hogy mélyítsük a kapcsolatokat, magyarul egy együttműködés kötéséről tárgyaljunk, és nagyon jó irányba mozdultunk, hiszen nyitott volt Marcello Foa, és megállapodtunk abban, hogy hivatalos együttműködést is kötünk” – nyilatkozta Papp Dániel, az MTVA megbízott vezérigazgatója.

A RAI 1924-ben alakult, központi székháza a fővárosban található, műsorai nagy részét azonban Milánóból sugározzák. A közel húsz, RAI alá tartozó tévécsatornán a hírek és háttéranyagok mellett külön sporttartalmakat és kulturális tematikájú műsorokat kínálnak a nézőknek.

„Nekünk az a dolgunk, hogy nyitottak legyünk a világ dolgaira, hiszen az olasz emberek mindig is érdeklődőek voltak. Ugyanakkor büszkék vagyunk a gyökereinkre, és szeretnénk is megóvni a hagyományainkat. A világszerte népszerű sorozataink is elsősorban azért ilyen sikeresek, mert az olasz élet szépségeit mutatják be” – mondta Marcello Foa, a RAI elnöke.

Olaszország és Magyarország között, a televíziós és rádiós tartalmi egyeztetések mellett, egymás munkáját elősegítő szakember-csereprogramot is kilátásba helyeztek.