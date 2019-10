Különleges jubileumi koncerten mutatkoznak be a Virtuózok tehetségei

A Virtuózok tehetségei december 30-án a Müpában két, különleges ünnepi koncertet adnak: lesz egy délutáni és egy esti előadás is. Ezen az estén mutatkoznak be először egy előadáson a tehetségkutató Kamara Virtuózok című ötödik évadának felfedezettjei, köztük a három döntős csapat: a nyertes TanBorEn Trió, a Flautica fuvolaegyüttes, valamint Sárközy Lajos és zenekara.

A Virtuózok ünnepi, évfordulós hangversenye a klasszikus zene folyamatos újjászületését közvetíti az elmúlt 5 év legtehetségesebb felfedezettjeinek bemutatásával – derül ki a Twist Communication közleményből.

A tehetség elemi erejű kitörésének ünnepe lesz a koncert – mondta Batta András Széchenyi és Erkel-díjas zenetörténész, zsűritag, a koncertet szervező Kis Virtuózok Alapítvány elnöke. Hozzátette: „a Kis Virtuózok Alapítvány segítségével megpróbáljuk segíteni a fiókákat a zenei pálya első szárnypróbálgatásaiban.”

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A Virtuózok tehetségei december 30-án a Müpában két, eddig példa nélküli, különleges ünnepi koncertet adnak: lesz egy délutáni és egy esti előadás is.

A szólistákat a Virtuózok Zenekar kíséri, amely Szüts Apor művészeti vezetésével ezen a hangversenyen mutatkozik be, valamint a Virtuózok Kamaraegyüttes, amely 2019 februárjában alakult. A tehetségkutató eddigi nyertesei közül az estén színpadra lép többek között Boros Misi, aki 11 évesen robbant be a Virtuózok világába, Gertler Teo, a 12 éves kis hegedűvirtuóz, Balázs-Piri Soma zongorista, akit már most olyan sztárok kérnek fel, hogy közreműködjön koncertjükön, mint Plácido Domingo.

Szintén színpadra lép ezen a hangversenyen Lugosi Dániel Ali klarinétművész, a Virtuózok első abszolút győztese, Beke Márk harsonavirtuóz, a hegedűs Abouzahra Amira és a vietnámi származású, de immár magyar állampolgár tenorista, Ninh Đức Hoàng Long.

Ezen az estén mutatkoznak be először egy előadáson a tehetségkutató Kamara Virtuózok című ötödik évadának felfedezettjei, köztük a három döntős csapat: a nyertes TanBorEn Trió, a Flautica fuvolaegyüttes, valamint Sárközy Lajos és zenekara.

Az est sztárvendége a tehetségkutató megszületésétől kezdve a Virtuózokkal tartó népszerű zsűritag, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas operaénekesnő, Miklósa Erika lesz.

A címlapfotó illusztráció.