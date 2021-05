Minden idők egyik legnagyobb hazai musicaljét mutatják be a Margit-szigeten

Megosztás Tweet



Megnyitja kapuit a Margitszigeti Szabadtéri Színpad, de milyen feltételekkel nyithat a szabadtéri színház? – erről beszélt Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„A hatályos rendelkezések szerint védettségi kártyával érkező vendégeteket engedhetünk csak be a nézőtérre, és természetesen ez már a jegyvásárlás alkalmával is, akár online vagy személyesen a szervezési irodánkban, mindenhol úgy publikált, hogy aki vásárolni szeretne és színházba szeretne jönni az pontosan tudja, hogy milyen feltételekkel teheti meg” – fogalmazott a Margitszigeti Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója.

Június 17-én és 19-én minden idők egyik legnagyobb hazai musicaljét mutatják be

A musical Puskás Ferenc életét mutatja be. Ezzel kapcsolatosan Bán Teodóra elmondta, hogy úgy gondolja, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos az azonosulás a hősökkel és a katartikus események megélése, amikor az ember egy emelkedett pillanatban úgy érzi, hogy ő is részese bizonyos sikereknek, és ez megtörténik a Puskás musicalen is.

A Puskás musical, az egyik legismertebb magyar embernek és történetnek a valódi szálait szereplőivel mutatja be azt az átfogó, hatalmas sikertörténetet, amelyet együtt élhetünk majd meg a Puskás musicalben – tette hozzá.

A grundfocitól, a rongylabdától megérkezünk majd a válogatottig, hiszen a rongylabdás kisfiúk Bozsik és Puskás kezdik a történetet, és majd bekerülnek a Kispestbe, mint kölyökcsapatba, aztán a felnőttcsapatba, aztán a felnőttcsapatból a válogatottba, és a válogatottból pedig már egyenes az út az Aranycsapatig, egészen Glasgowig

– mesélte a musical cselekményét Bán Teodóra.

Glasgowig, ahol a legvégén 1960-ig érkezünk el majd Puskás életútját átélve – tette hozzá.

Akik létrehozták ezt a nagyon felemelő és a magyar történelemnek egy ikonikus darabját, azok Galambos Attila és Juhász Levente voltak, és aki a darabot írta, rendezi az pedig Szente Vajk.

A szereposztásról Bán Teodóra elmondta, hogy Veréb Tamás alakítja Puskás Ferencet, és a barátját, Bozsikot Fehér Tibor alakítja, és Gubik Petra, Peller Károly, Harsányi Levente is szerepet kapott a darabban.

A nemzeti összetartozás napja, amely alkalmával a Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkcióját láthatják a nézők

Június 3-én, az ünnepnap előestéjén nyitják meg a Margitszigeti Színházat a nemzeti összetartozás napjának alkalmával létrehozott produkcióval, amire Keresztesi Ildikót, Varga Miklóst hívták meg, és szeretnék ha ez egy emlékezés is lenne egyben, ami az összetartozást szimbolizálja.

Egészen az operától a klasszikusokon át a könnyűzenéig szeptember 20-ig a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rengeteg programmal várja, mindazokat akik kikapcsolódni vágynak

– emelte ki.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad 1838 óta működik, és 2013-ban építették át. A színház igazgatója elmondta, hogy nagyon sok olyan programjuk van amely – mind a Szent Margit kolostor romjához, mind pedig a víztoronyhoz köthető kiállítások, interaktív programok – családokat, fiatalokat, képzőművészeket szólítanak meg.

A Margitszigeti Színház részletes programja ide kattintva a színház honlapján érhető el.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

