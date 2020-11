Egy példa a túlélésre: a Proscenion Drámaszínpad

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány bár nehéz helyzet elé állította a kulturális intézményeket, a leleményesebbek mégis megtalálták a módját a fennmaradásnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Proscenion Drámaszínpad független társulat helyzete.

Jelent a társulat egyik darabjából (Fotó: Proscenion Drámaszínpad)

A Proscenion Drámaszínpad 2006-ban, egyetemi színtársulatként jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem vonzáskörzetében, majd egy évvel később a tagok egyetemi társulatként folytattuk a munkánkat, 2010 óta pedig egyesületi formában működünk – mondta Kati Gábor, a társulat vezetője. Hozzátette, jelenleg civil pályájukat kezdő vagy épp azt építő fiatalok a társulat tagjai, de több korcsoport és még több foglalkozás, életszemlélet képviselői is megtalálhatók körükben.

A társulat eddig már csaknem háromszáz előadást játszott. Kati Gábor örömét fejezte ki, hogy egyre több nézőt tudnak megszólítani, ami abból is látszik, hogy előadásaik négy-öt alkalom után sem fulladnak ki érdeklődés hiányában.

A csoport több szakmai elismerésben is részesült.

Eddigi legnagyobb elismerésüket a Megáll az idő című előadásuk kapta, mellyel 2017-ben megnyerték a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztivál fődíját, illetve arany fokozatú minősítést is kapott a Magyar Szín-Játékos Szövetségtől.

Ezenkívül országos bronz fokozatú minősítést értek el Csukás István Ágacska és Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot című zenés mesejátékukkal.

„Tavaszra sok előadást beütemeztünk, ezeket viszont sorra lemondtuk a járvány miatt még abban az időszakban, amikor a száz fő alatti rendezvények engedélyezettek voltak, mivel jobbnak láttuk, ha nem kockáztatunk” – mondta Pápai Dávid, a társulat művészeti vezetője.

(Fotó: Proscenion Drámaszínpad)

A próbákat is felfüggesztették, ami különösen fájó pont volt a számukra, mert épp a koronavírus előtt mutatták be Atlasz című előadásukat és a Malőr Kompánia név alatt futó improvizációs műsorukat is. Márpedig egy premier nem a munkafolyamat végét jelenti, így jó lett volna, ha a társulat tovább tudja folytatni a munkát, a műsorok tökéletesítését.

A kezdeti nehézségeken azonban túljutott a társulat, jelenleg újult erővel vágnak neki az új évadnak, hiszen egyelőre a korlátozások közvetlenül nem érintik őket.

„Áttételesen viszont igen, mert az eddigi próbahelyszínünk egy kollégiumban volt, amely jelenleg nem fogadhat be külsősöket. Így már egy ideje keressük a végleges bázisunkat, ahol nemcsak az általunk létrehozott előadásoknak, hanem más csoportok, előadók számára is biztosítanának játszóhelyet” – mondta Kati Gábor. Hozzátette,

terveik közt szerepel az is, hogy más művészeti ágaknak, társadalmilag, szociálisan fontos témáknak is teret biztosítanak,

így a báziskeresés ennek a szellemében zajlik.

A tavaszi korlátozások személybeli változásokat nem eredményeztek. Sőt elindult egy Reggeliző névre hallgató csoport, hogy online térben tartsuk egymással a kapcsolatot – mondta Sánta Diána, a társulat egyik színésze. Hozzátette, az elmúlt pár évaduk erőteljesen munkaízűre sikeredett, így jólesett, hogy még ha csak a virtuális térben is, de végre magánemberekként is találkozhattak.

Előadást sajnos nem tudtak létrehozni az internet világában, bár néhány videós anyagot igyekeztek megosztani a közönségükkel. Ami a próbáikat illeti, egyedül az improvizációs tréningeket vitték tovább az online térben.

Igyekeztünk kihasználni a felszabadult időt, és rendszeresen tartottunk online egyesületi elnökségi megbeszéléseket, ahol régebb óta húzódó kérdéseket sikerült megvitatnunk, és továbbfejlesztettük magunkat. Emellett több időnk jutott előkészíteni az új évadot, amelyben többek között helyet kapott az Atlasz című darabunk is, amelynek munkálatait 2017 őszén kezdtük Várkonyi Dániel külsős rendező vezetésével – számolt be a történésekről Bernáth Viktor, a társulat egyik tagja.

Atlasz című előadásuk egy szigorú szabályok szerint működő föld alatti bunkerben játszódik, ahol a világ elől és a világvégétől elzárkózó közösség próbálja túlélni a bolygót fenyegető apokalipszist.

A történet az egyéni sorsok és egyéni érdekek ábrázolására fektet hangsúlyt, illetve komoly erkölcsi kérdéseket feszeget, aminek a néző is a részesévé válik,

szinte a bőrén keresztül érzékelheti – mondta Bernáth Viktor.

A darabot idén február 23-án az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában mutatták be. Legközelebb pedig december 13-án lesz látható az Óvóhely kultúrbunkerben. Az előadásra a jegyek már kaphatók.

Tehát a Proscenion Drámaszínpad tagjai igyekeztek kihozni a legtöbb pozitívumot a kialakult helyzetből. Olyan dolgokra, problémákra összpontosítottak, amelyekre a koronavírus előtti munkás mindennapokban nem jutott idő, illetve szakítottak időt a saját maguk képzésére is. Emellett a személyes kapcsolataikat is tovább mélyítették a kijárási korlátozás ellenére is, hiszen az online térben megtalálták ennek a legbiztonságosabb módját.