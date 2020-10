Meghalt Sir Sean Connery, az eredeti James Bond

Meghalt Sir Sean Connery, jelentette be a skót színészlegenda családja szombaton. Az egyik leghíresebb brit színész 90 éves volt.

Nevéről leginkább James Bond figurája jut a legtöbb nézőnek eszébe, de több, jelentős filmben is felejthetetlenül játszott.

Brian De Palma nagyszerű gengszterfilmjében (Aki legyőzte Al Caponét) egy tisztességes, nyugdíj előtt álló közrendőrt játszott, hihetetlen természetességgel,

De sokan emlékeznek rá az Indana Jones és az utolsó kereszteslovag című Spielberg-kalandfilmből is, ebben Harrison Ford apját játszotta.

Name's Bond. James Bond.

Rest in Peace to the legendary Sean Connery 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/BmvfnR0gJ0

— BroBible (@BroBible) October 31, 2020