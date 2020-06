A szabadtéri színházak lehetőségükhöz mérten készülnek az előadásokra

Megosztás Tweet



Május végétől, 28-ától kinyithattak a szabadtéri színházak és mozik. Azonban az operatív törzs jelenlegi rendelkezése szerint a színházak a nézőtérre csak minden negyedik helyet értékesíthetik. A szervezők bíznak abban, hogy június 16-tól engedélyezik, hogy legalább a családtagok egymás mellé ülhessenek a nézőtéren.

Május végétől, 28-ától ismét üzemelhetnek a szabadtéri színházak és mozik előadásai is műsorra tűzhetők, a teljes nyitás azonban csak június közepétől várható.

Bán Teodóra, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, nem lehet egy kategóriába sorolni a szabadtéri színházakat, szabadtéri színpadokat, játszóhelyeket a szabadtéri eseményekkel, rendezvényekkel, akár teraszokkal, hiszen azok nyitása sokkal egyszerűbb, mit egy színház újbóli megnyitása.

Hozzátette, a színházak esetében fel kell készülni a produkciókra, a színészeknek próbálniuk kell, illetve az egyes produkciók marketingjét is újra kell indítani, hogy a közönség értesüljön arról, mely előadások közül válogathatnak.

Felhívta a figyelmet, hogy természetesen a szabadtéri színházak is készülnek a nyárra, és lehetőségükhöz mérten igyekeznek kínálatot nyújtani a kultúra kedvelőinek. Hozzátette, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad szervezői is több eseménnyel, előadással készülnek, augusztus 20-án szeretnék megtartani a Bánk bán operaelőadást, illetve több musicalt is, mint például az Elisabethet.

Azt is elmondta, az operatív törzs jelenlegi rendelkezése szerint a színházak a nézőtérre csak minden negyedik helyet értékesíthetik. Hozzátette, ezzel a rendszerrel sajnos a nagyobb produkciók esetében nem valósítható meg a rentabilitás. Éppen ezért bíznak abban, hogy az operatív törzs június 16-tól engedélyezi, hogy a családok egymás mellé ülhessenek, mivel így akár 50-60 százalékkal is növekedhet a színházak bevétele a jelenlegi állapothoz képest.

