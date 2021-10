A magyar dizájnerek versenyképesek nemzetközi szinten is – A Budapest Design Weeken jártunk - Videó!

Megosztás Tweet



Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Budapest Design Weeket. Az eseménysorozat harminc magyar, 30 év alatti tervező munkáját mutatta be.



Különleges teqballasztal, egyedi falióra és babahinta – szemet gyönyörködtető és hasznos tárgyakat mutattak be az idei Budapest Design Weeken. A kiállításhoz kerekasztal-beszélgetések is kapcsolódtak, amelyek azt mutatták be, hogyan hatott a világjárvány a divatiparra, az autóipari és mobilitási kérdésekre.

Az esemény a tavalyihoz hasonlóan hibrid formában valósult meg, így azok is csatlakozhattak a programokhoz, akik fizikailag nem tudtak jelen lenni. A rendezvény kurátora, Osvárt Judit szerint a tavaly részben online megtartott események után a közönség már alig várta, hogy testközelből is tanulmányozhassa az érdekes új dizájnokat.

Sokkal nagyobb az érdeklődés a programjaink iránt, úgy gondolom, az az oka, hogy az emberek a koronavírus-járvány első és második hulláma után végre boldogan mennek rendezvényekre. Nagyon hiányzott az embereknek egyrészt az, hogy hasonló érdeklődésűekkel rendszeresen találkozzanak vagy megvitassanak bizonyos kérdéseket, illetve maga a dizájn is egy olyan dolog, amelyben kiemelten fontos a személyes tapasztalat – mondta a hirado.hu-nak a kiállítás helyszínén Osvárt Judit.

Az érdeklődők idén Budapesten és több vidéki városban csaknem kétszáz program közül választhattak.

A címlapfotó illusztráció.