Tizennégy méteres Lincoln-hószobor, avagy hozd ki a legtöbbet a zord időjárásból

Robert Schott évek óta hószobrokat épít cranfordi házának kertjében. Az országban tomboló hóvihar most lehetővé tette számára, hogy épp az elnökök napjára csapatával építsen egy 14 méteres Abraham Lincoln-hószobrot – olvasható a FoxNews oldalán.

My very talented colleague Robert Schott created this awesome snow sculpture. Bravo! https://t.co/WtcR3g5FXD pic.twitter.com/mFred7iUoT

— Kathy Jones (@KathyJones) February 10, 2021