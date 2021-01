Elárverezik Botticelli 550 éves klasszikus festményét

A Fiatal férfi arcképe medalionnal című, mintegy 550 éves festménye az egyik legjobb állapotban fennmaradt, magánkézben lévő alkotása az olasz reneszánsz mesternek.

Christopher Apostle, a Sotheby's New York-i szakértője hangsúlyozta, hogy harminc éves pályafutása alatt sohasem találkozott olyan Botticelli-képpel, amely a most árverésre kerülő alkotást minőségben, állapotában vagy jelentőségében megközelítette volna.

Mint hozzáfűzte, Botticelli a firenzei reneszánsz egyik legfontosabb művésze volt Michelangelo és Leonardo da Vinci mellett.

Star lot of upcoming New York Master Week sales is set to smash the previous auction record for Botticell. We look at the questions around the sitter, the roundel, the commissioner—and the attribution https://t.co/ZEZie2LSkh

— The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) January 22, 2021