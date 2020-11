Újra előkerült Banksy hulahoppozó kislányának biciklije

Újra került egy leláncolt kerékpárváz Banksy kerékpárgumival hulahoppozó kislány graffitije elé.

A valódi személyazonosságát titkoló művész alkotása október közepén egy nottinghami ház téglafalán jelent meg. A kép előtt egyetlen kerekével egy lámpaoszlophoz láncolt bicikli állt, mintegy kiegészítve a kompozíciót. A kerékpárváz a múlt hét végén eltűnt, most azonban egy új kerékpárt láncoltak az oszlophoz, szintén hátsó kerék nélkül.

A BBC hétfői cikke szerint sokan azt gondolták, hogy a kerékpárvázat ellopták. Köztük egy ételfutár is, aki annyira sajnálta, hogy vásárolt egy használt kerékpárt, és odaláncolta a régi helyére.

Mint kiderült, a város illetékesei vitették el a kerékpárt állagmegőrzés miatt.

A graffitit Banksy októberben az Instagram-oldalán mutatta be. Az alkotást azóta rengetegen keresték fel, és a városi tanács egy átlátszó védőfalat is vont elé, hogy kímélje.

A Bristolból származó Banksy, aki a kilencvenes évek végén költözött Londonba, erős társadalomkritikát megfogalmazó, az utcákon váratlanul megjelenő graffitijeivel szerzett magának hírnevet.

