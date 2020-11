Aranyszobrot kapott a nemzeti kutyafajta a türkmén elnöktől

Berdimuhamedow türkmén elnök felavatta a közép-ázsiai juhászkutya (alabaj) színaranyból készült, hatméteres szobrát a fővárosban, Asgabatban.

A köztisztviselők számára tervezett lakónegyedben megtartott ceremónián az elnök egy alabaj kölyökkutyát ajándékozott egy kisfiúnak. Az állami média szerint a szobor a türkmén fajta „büszkeségét és magabiztosságát” jelképezi.

Meanwhile, Turkmenistan’s president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH

— Piotr Zalewski (@p_zalewski) November 12, 2020