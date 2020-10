Több mint hetven kiállító húsz országból – ez az Art Market Budapest

Megosztás Tweet



Húsz ország több mint hetven kiállítója, köztük húsznál is több magyar kortárs galéria részvételével rendezik meg a 10. Art Market Budapest (AMB) kortárs művészeti vásárt október 22. és 25. között a Millenáris Park kiállítótereiben és parkjában, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal együttműködésben.

Az elmúlt tíz évben az Art Market Budapesten öt kontinens több mint ötven országának sok száz kiállítója vett részt és az AMB a régió vezető nemzetközi művészeti vásárává vált – idézte fel a rendezvénysorozat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján az AMB alapító igazgatója.

Ledényi Attila emlékeztetett azonban arra is, hogy az idei a járványhelyzet miatt rendhagyó év. Az AMB mégsem visszavonulással és kivárással reagál az idei járványhelyzetre, hanem a lehetőségek újragondolásával, a magyar kortárs képzőművészeti szcéna előtérbe helyezésével és az összefogás erősítésével – mondta el.

Mint hangsúlyozta, a vásáron a látogatók egészségének védelme prioritást élvez, ezért a szervezők szakemberekkel konzultálva és külföldi művészeti vásárok tapasztalatait is felhasználva mindent megtesznek azért, hogy az AMB biztonságos környezetben fogadja a közönséget.

Káel Csaba, a CAFe Budapest operatív testületének elnöke hangsúlyozta, hogy az évről évre rendkívül magas színvonalú képző- és fotóművészeti kínálattal rendelkező Art Market Budapest fontos partnere a fesztiválnak. Immár hét éve tart a CAFe Budapest és az AMB közötti együttműködés, ezalatt pedig egymást segítve mindkét eseménysorozat a régió vezető művészeti brandjévé vált – mondta el Káel Csaba.

Ledényi Attila elmondása szerint a jelenlegi utazási korlátozások ellenére is csaknem húsz országból érkeznek kiállítók a vásárra, a hangsúly azonban ezúttal a magyar kortárs képzőművészeten lesz.

Minden eddiginél magasabb számban állítanak ki magyar művészeti galériák, standjain olyan nagy mesterek, kortárs klasszikusok munkáit bemutatva, mint Maurer Dóra, Bak Imre, Fehér László, Hajas Tibor, Bukta Imre, Korniss Péter vagy Konok Tamás. Mellettük a fiatalabb generációk tagjainak munkáival is szép számban lehet találkozni - fűzte hozzá.

Ledényi Attila az MTI-nek elmondta, hogy nem hiányoznak majd a nemzetközi sztárok sem: az egyik külföldi galéria például a nemrég elhunyt Christo munkáit hozza el a vásárra. Az alapító igazgató felhívta a figyelmet a Kortárs Galériák Egyesülete által létrehozott, központi kiállítási szegmensre is, amely egyfajta „best of” jellegű összeállítás lesz magyar galériák anyagából.

Ezúttal a hazai választékot erősíti az Art Market Budapest fotóművészeti anyaga is, hiszen bár a vásár fotószekciója a biztonságos lebonyolítás érdekében ezúttal nem önálló kiállítási csarnokban kap helyet, a magyar fotóművészet legjavát így is mintegy tucatnyi kiállítási standon tekintheti meg a közönség.

Több külföldi kiállító azonban nem tud eljönni idén, részben az ő bemutatkozásukat szolgálja egy új, virtuális kiállítási platform, az Art Market Budapest Virtual – mondta el.

Közép- és Kelet-Európa kortárs művészetének nemzetközi bemutatását is célozza a 30 (thirty) FREE művészeti program, amely a 30 évvel ezelőtt a régióban lezajlott rendszerváltásról emlékezik meg azzal, hogy a volt kommunista országokból érkező kiállítók közreműködésével a korszak művészetét eleveníti fel, illetve a társadalmi változásokra adott alkotói reflexiókat mutatja be.

Az így létrejövő kiállítási anyagot az - ezúttal az online térbe költöző – Inside Art művészeti és műtárgypiaci konferencia keretében a témának szentelt szakmai nap egészíti ki – közölte a vásár igazgatója. Mint hozzátette, az Inside Art beszélgetésein a nemzetközi művészeti szcéna olyan nagyságai is részt vesznek, mint például Georgina Adam, a Financial Times és a The Art Newspaper művészeti szerkesztője vagy Simon De Pury, a világ aukciós piacának egyik „legendája”.

Mint közölte, a közönség érdeklődésének felkeltése érdekében az AMB a JCDecaux közreműködésével Budapest központi helyszínein művészeti kiállítást szervez, a szabadtéri tárlaton bemutatott műtárgyak eredeti példányai pedig a vásáron lesznek láthatók. A Millenáris parkjában épül fel az Art Moments fesztivállal és a Hybridart Camppel együttműködésben létrejövő Collabyrinth installációs és szoborkiállítás, amely a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet az Art Market Budapest ideje alatt – mondta el Ledényi Attila.