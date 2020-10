Virtuális túrán is megtekinthető a 360 Design Budapest

Megosztás Tweet



Húsz hazai és négy nemzetközi formatervező kapott főszerepet az első 360 Design Budapest rendezvényen, amelyet a Magyar Divat & Design Ügynökség szervezett a Budapest Design Week szakmai partnereként.

A háromnapos eseményen, október 8. és 10 között az érdeklődők nemcsak a helyszínen tekinthették meg a designerek alkotásait, hanem a rendezvény honlapján online is, valamint virtuális túrát is tehettek a 3D-s tárgyak között – közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség kedden az MTI-vel.

Bonta Gáspár, a rendezvény kurátora és programvezetője naponta több tárlatvezetésre invitálta az érdeklődőket, akik így közelebbről is megismerhették a kiállított tárgyak mögötti történeteket, a kurátori koncepciót, a magyar bútoripari hagyományokba, valamint a kortárs design egyediségébe is bepillantást nyertek. Ezen kívül egészen új perspektívából is tanulmányozhatták a látottakat, hiszen egy VR-szemüvegen keresztül is teljesíthették a hétvégi design-körtúrát.

Az érdeklődők nemcsak a formatervezés világához kerülhettek közelebb, hanem annak meghatározó alakjaihoz is: szinte mindegyik kiállító személyesen is ellátogatott a helyszínre, így a rendezvény a fogyasztók és a tervezők közötti kapcsolatok megerősítésében is jelentős szerepet játszott.

Az offline kiállítás 20 hazai formatervező munkásságát tárta a látogatók elé, így Adamlamp, Codolagni, Error n'more, Hannabi, Kele Sára, KOMONKA, Lakatos Ábel, LumoConcept, Miklósi Ádám, Oleant, Paper Up, Planbureau, Plydesign, Position Collective, RAWfiction, Regős Anna, Sixay, Socowoo, Studio Nomad és Ungár Fanni különböző designtárgyait ismerhették meg. A digitális felületen a magyar tehetségek munkái mellett helyet kapott négy nemzetközi designer termékei is: a cseh Master & Master, a szlovák Crafting Plastic!, a lengyel Phormy, valamint a Máltán alkotó Anna Horváth magyar formatervező is.

A Magyar Divat & Design Ügynökség ezzel a határokon átívelő megoldással adott régiós jelleget a rendezvénynek, amellyel Magyarország egy lépéssel ismét közelebb került a régiós designipari központi szerep betöltéséhez.

A 360 Design Budapest mindkét platformon hozta az értékesítés ösztönző jelleget: az offline kiállítás résztvevői QR kódok segítségével érhették el a kiállítók weboldalait, míg a digitális kiállítás látogatói a tárgyak melletti ikonra kattintva fedezhették fel a designerek történeteit bemutató oldalakat.

Az eseményre több mint 600-an regisztráltak, így szinte mindhárom nap teltházas volt az óránként 50 főt fogadó kiállítás.

A 360 Design Budapest digitális kiállítása év végéig minden érdeklődő számára elérhető.