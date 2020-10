Idén minden eddiginél gazdagabb programmal várja a közönséget a Fotóhónap

Megosztás Tweet



Robert Doisneau műveit bemutató kiállítással nyílik meg kedden Budapesten a Fotóhónap 2020; a Párizstól Palm Springsig című tárlat a Mai Manó Házban látható.

Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház igazgatója, a Fotóhónap fesztiváligazgatója, a kiállítás kurátora, a keddi sajtótájékoztatón elmondta: a Magyar Fotóművészek Szövetségének rendezvénysorozata több mint 14 éve valósul meg, az idén minden eddiginél gazdagabb programmal várják a közönséget. Több mint 50 kiállítás és egyéb program csatlakozott a november végéig tartó Fotóhónaphoz – mondta, hozzátéve: az egyik legfontosabb tárlat a Robert Doisneau-kiállítás.

Mint mondta,

Robert Doisneau-t (1912-1994) a humanista fényképészet egyik meghatározó alakjaként szokták emlegetni, André Kertésszel és Henri Cartier-Bressonnal együtt.

Emellett Párizs fotográfusa is volt, szinte ki nem tette a lábát a városból, Párizsban fényképezte azokat a nagyon érzékeny, lírai fotográfiákat, amelyek akár az ember nélkül is az emberről szólnak – tette hozzá. A kiállítás Párizsból indul és Palm Springsben fejeződik be, egy színes képanyaggal, amely ugyanúgy tükrözi Doisneau szellemiségét, csak a párizsi művektől nagyon elütő képi világgal.

Anne Morin, a diChroma Photography igazgatója, a Robert Doisneau-hagyaték gondozója online elmondta: első alkalommal rendeznek a francia fotóművész munkáiból kiállítást Magyarországon. Az alkotó a 20. század egyik meghatározó fotográfusa volt, szinte az egész századot megörökítette fényképeivel, a Robert Doisneau-archívumban mintegy 450 ezer kép található.

Hangsúlyozta:

a kiállítás bemutatja az életmű kevésbé ismert részeit is azzal a céllal, hogy a közönség felfedezhesse Doisneau fényképészeti nyelvezetének összetettségét, amelyre jellemző a humor, de jellemző az is, hogy kérdéseket fogalmaz meg az őt körülvevő kortárs társadalomról, amelyet képein keresztül bemutat.

Mint mondta, a tárlaton Doisneau életének két fejezetét tárják a közönség elé. A kiállítás első részében láthatók az 1930 és 1966 között Párizsban készült fekete-fehér képei.

Anne Morin hozzátette: a humanista fotográfusok jellemzője, hogy azokat az embereket jelenítik meg, akik egyébként kevés figyelmet kapnak, őket mutatják be mindennapi környezetükben. Robert Doisneau, aki maga is a párizsi külvárosból származott, fényképeinek főszereplőivé tette ezeket a „láthatatlan” embereket. Arról beszélt, hogy Robert Doisneau fényképei készítése közben nem vadászott, hanem halászott, nagy türelemmel várt a megfelelő pillanatra, képeinek főszereplői iránt nagy tisztelettel viseltetett. A rejtelmes, apró dolgokban bújik meg Robert Doisneau nagysága. A második világháború utáni képeivel a lerombolt országnak adott reményt a rá jellemző humorral és könnyedséggel.

A tárlat második részében színes képek láthatók Palm Springs életéről. A két rész ellentmondásban áll egymással, mégis ez a furcsa ellentmondás adja Doisneau teljes életművét. A Fortune magazin 1960-ban kérte fel arra a francia fotográfust, hogy a kaliforniai sivatagban található Palm Springs életéről számoljon be.

Doisneau a sivatag, a pálmafák és a kobaltkék ég hátterével, a lármás lakosok csiricsáré ruháival, koktélpartijaival és golfpályáival megalkotta a maga személyes amerikai álmát, ezúttal nem fekete-fehérben, hanem kirobbanóan színesben - áll az ismertetőben. Mint írják, a Párizstól Palm Springsig című kiállítás mintegy száz eredeti nagyítást vonultat fel. A jobbára Doisneau műterméből és jelentős francia magángyűjteményekből származó fotók közt híresek ugyanúgy vannak, mint korábban soha nem látott képek. Az átfogó válogatást a fotográfus lánya által összegyűjtött dokumentumok és vallomások egészítik ki. A kiállítás 2021. január 10-ig tekinthető meg.

A Fotóhónap programjaihoz Budapesten kívül Bács-Kiskun, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Hajdú-Bihar megye települései is helyszíneket biztosítanak, így az ország mind a 7 régiójából csatlakozott kiállítás a fesztiválhoz.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége fotográfiai ösztöndíját elnyert alkotók az idén is az Art Marketen Budapesten mutatják be műveiket, továbbá idén a két legnagyobb sajtófotó kiállítás is csatlakozott a Fotóhónaphoz: A World Press Photo 2020 Kiállítás és a 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás.

