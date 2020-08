Új kiállításokkal nyílik meg a Móra Ferenc Múzeum

Megosztás Tweet



Megújult állandó kiállításokkal és érdekes időszaki kiállításokkal nyit újra augusztus közepén a szegedi Móra Ferenc Múzeum.

Fogas Ottó igazgató az új tárlatokat bemutató szerda sajtóbejáráson elmondta, hogy az elmúlt hónapokban teljesen megújultak a múzeum állandó kiállításai.

A közgyűjtemény csaknem negyven éves természettudományi tárlata teljesen átalakult, az új kiállítás az Alföld és a Tisza árterének állat- és növényvilágát mutatja be. A preparátumok mellett Máté Bence természetfotós csaknem száz fényképét is láthatják majd az érdeklődők. A korábbiakhoz képest nőtt a kiállítás területe is, új múzeumpedagógiai foglalkoztatótermet alakítottak ki, ahol az érkező csoportok játékos, interaktív formában ismerkedhetnek meg a térség madárvilágával.

Szintén állandó kiállítás mutatja be a múzeum névadóját és egykori igazgatóját, Móra Ferencet. A látványos, az író műveit a középpontba helyező tárlat a természethez való meghitt viszonyán keresztül ábrázolja az író életútját és munkásságát.

A díszteremben Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének történetét tárják a látogatók elé. A festmény a közgyűjtemény tulajdonában álló szín- és szénvázlata mellett több a műhöz készült tanulmányt és az Országházban látható kép valós méretű, festővászonra készült reprodukcióját is kiállítják.

A másik, Gábor Áron rézágyúja címet viselő időszaki tárlat a 1848/1849-es szabadságharc székelyföldi hadjáratáról, az ágyúöntők és tüzérek munkájáról szól. A kiállítótérben más 1848-as ereklyék társaságában látható Gábor Áron egyetlen megmaradt rézágyúja is.