Nézzen körül Ön is a Trafalgar téri szoborból! - FOTÓ

A hübrisznek és a közelgő összeomlásnak állít emléket Heather Phillipson óriási tejszínhab-szobra, amelyet csütörtökön lepleztek le a londoni Trafalgar tér negyedik talpazatán.

Heather Phillipson brit művész The End című alkotása a londoni Trafalgar tér üresen álló, negyedik oszlopán (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

A brit főváros szívében, a Trafalgar tér északnyugati sarkában áll a negyedik talpazat: egy 19. században készült hasáb alakú építmény. A negyedik talpazat több mint 150 évig üresen állt, mivel nem volt pénz az eredetileg odaszánt szoborra, de 1999 óta különböző kortárs művészeti alkotások színterévé vált.

Csütörtöktől Heather Phillipson The End című szobrát láthatja a közönség a negyedik talpazaton. A kilenctonnás alkotás tejszínhabkúpot ábrázol a tetején egy szem cseresznyével, a tejszínre szállt léggyel és a cseresznyén landoló drónnal. A szervezők szerint a szobor a hübrisznek (az önteltség vétkének) és a közelgő összeomlásnak állít emléket – olvasható a BBC News honlapján.

Phillipson elmondta, hogy 2016-ban kapta az ihletet, amikor a britek az Európai Unióból való kilépésre szavaztak, és Donald Trump elindult az amerikai elnökválasztáson.

„A felvert tejszín kissé nehezen kezelhető anyag, tele van levegővel, így bármikor összeeshet, és én is így éreztem magam akkor” – idézte fel a művész hozzátéve, hogy ezt a bizonytalanságot csak fokozták az utóbbi idők eseményei, köztük a koronavírus-járvány.

(Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

A cseresznyére illesztett drón kamerája a Trafalgar tér egy darabjáról ad élő képet, amelyet a theend.today oldalon lehet látni.

A több mint kilenc méter magas alkotás az eddigi legmagasabb mű, amelyet az utóbbi két évtizedben a negyedik talpazatra állítottak. Phillipson elárulta: olyan hosszú szárat akart készíteni a cseresznyének, hogy vetekedjen a tér közepén álló Nelson-szobor magasságával.

A szobor leleplezését négy hónappal el kellett halasztani a járvány miatt, de az alkotás 2022 tavaszáig a talapzaton marad. Legutóbb, 2018-tól Michael Rakowitz's The Invisible Enemy Should Not Exist című szobra állt negyedik talapzaton.