Tehetséges magyar tervezők népszerűsítik a hazai designt Párizsban

Ezen a héten kezdődik Párizsban az egyik legnagyobb nemzetközi lakberendezési és belsőépítészeti designvásár, ahol a Magyar Divat & Design Ügynökség koordinálásában tizenegy magyar tervező képviseli Magyarországot.

„A cél, hogy a magyar dizájnmárkák nemzetközi szinten is elismertté és sikeressé váljanak, illetve, hogy külföldön is jobban megismerjék a magyar termékekben rejlő potenciált” – hangzott el az M1-en.

A francia fővárosban január 17. és 21. között rendezik meg a Maison et Objet vásárt, amelyre csaknem 50 országból érkeznek kiállítók. A vásáron a közönség megismerheti a bútorral, világítással és textíliával kapcsolatos legújabb trendeket, amelyeket a világ minden tájáról érkező dizájnerek mutatnak be.

Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezetője a műsorban elmondta: Európában ez az egyik legfontosabb dizájnvásár a londoni és a milánói mellett, a párizsi megjelenés óriási lehetőséget jelent a tervezőknek.

Hatalmas területen helyezkedik el a kiállítás, amelyen a lakberendezés és belsőépítészet minden területét lehetőség van bemutatni. A Budapest Select standdal 70 négyzetméteren jelennek meg a magyar tervezőkkel.



Szólt arról is, hogy a magyar dizájnmárkák nemzetközi bemutatását egységes gyűjtőmárka alatt valósítják meg. A Budapest Select márka fő célja, hogy a tehetséges hazai tervezők saját márkajegyeiket megtartva, de egységes kommunikációval kapjanak nagyobb figyelmet a nemzetközi megjelenéseken.

Kitért arra, hogy a Párizsba kiutazó tizenegy hazai márka már korábban is lehetőséget kapott arra, hogy nemzetközi eseményeken mutatkozzon be. A London Design Fair nemzetközi szakvásáron is ugyanezzel a 11 formatervezővel jelentek meg.

„A visszajelzések szerint kreatívak és jó minőségben gyártanak a magyar tervezők” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar dizájn hírneve lépésről lépésre egyre nagyobb.

Azért is volt fontos, hogy ez a 11 formatervező London után Párizsban is megjelenjen, hogy folyamatos jelenlétet tudjanak biztosítani a nemzetközi piacon és ezzel is felhívják a figyelmet a magyar dizájnra.

A londoni kiállítás elemeinek nagy részét felhasználták a párizsi standnál is, mely installációt a környezettudatosság inspirálta. A hazai ügynökség tevékenységének stratégiai célja, hogy Budapestet a régió divat- és dizájnipari központjává fejlessze. Mint mondta, nemzetközi szakvásárokon jelennek meg, februárban a milánói divathéten ismét részt vesznek magyar tervezőkkel és az év folyamán Londonban is megjelennek dizájntermékekkel.