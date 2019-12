A kalózkodás a képregényipart is sújtja

Zub posztja más képregényírókat is arra sarkallt, hogy megosszák tapasztalataikat a jelenséggel kapcsolatban. Egyeseknek a kalózkodás személyes és szakmai károkat okozott, míg mások radikális változtatásokat javasoltak a képregények terjesztésére – írja a BBC.

A kalózletöltések először széles körű ismertséget hoztak

A bejegyzéssorozatában Zub azt mondta, hogy munkáik elterjedése – anélkül, hogy fizetést kaptak volna érte – eredetileg megnövelte az alkotók ismertségét, ám most a gyorsan fogyasztó közönségnek megszokássá vált az illegális letöltés.

„Nem akarom, hogy a kalózolvasók azt gondolják, hogy ez nem nagy ügy, vagy nem ártanak vele senkinek az olvasásra érdemes tartalom megérdemli a támogatást is” – írta egyik Tweetjében.

Remember six months ago when I mentioned that comic piracy numbers were easily 20x legitimate buyers and it was a real problem?

Sometime yesterday a bunch of other comic pros looked closer, saw the numbers and the cold chill of it really hit.

Yup.

— Jim Zub (@JimZub) November 25, 2019