Több mint 25 ezren látogattak el a kortárs művészeti vásárra

Több mint 25 ezren látogattak el október 3-6. között a 9. Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárra, amely több mint száz hazai és nemzetközi kiállítója jóvoltából 500-nál több művész több ezer alkotását mutatta be a Millenáris Parkban.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az Art Market Budapest idén Oroszország kortárs képzőművészetét helyezte a figyelem középpontjába az ART.RUS elnevezésű fesztivál keretében, de a vásár a világhírű olasz Michelangelo Pistoletto Harmadik Paradicsom elnevezésű többnapos programját is elhozta Budapestre –emlékeztettek közleményükben a szervezők.

Mint hangsúlyozták,

Magyarország és Közép-Európa művészeti értékei továbbra is külön hangsúlyt kaptak,

csakúgy, mint a fotóművészet, hiszen a vásár társrendezvénye, az Art Photo Budapest továbbra is Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként ezúttal is egy teljes kiállítási csarnokot szentelt a népszerű művészeti ágnak.

Budapest a régió művészeti fővárosaként mutatkozott be

Minden korábbi évnél intenzívebb nemzetközi kiállítói érdeklődés és túljelentkezés előzte meg az Art Market Budapest 2019 résztvevőinek kiválasztását. Az öt kontinens 25 országát reprezentáló, rendkívül kompetitív kiállítói mezőnyben Magyarország valamennyi jelentős kortárs képzőművészeti galériája is képviseltette magát, így

Budapest ezúttal is az egyik legfontosabb európai kulturális központként, a régió művészeti fővárosaként mutatkozhatott be

– idézi fel a közlemény.

Az ART.RUS fesztivál keretében tucatnyi kiállítási stand több száz négyzetméterén mintegy 50 orosz művész alkotásait láthatták az érdeklődők, köztük olyan sztárokét, mint például az AES+F és a Blue Noses művészcsoportok. A választékból kiemelkedett a világ legismertebb kortárs oroszországi alkotója, Oleg Kulik, aki a vásáron a Velencei Biennálét is megjárt fotósorozata mellett személyesen is részt vett, és egy kifejezetten az Art Market Budapestre készített performansszal is jelentkezett – emelték ki a szervezők.

Értékelésük szerint az Art Market Budapest idejére a magyar főváros ezúttal is a nemzetközi művészeti és műtárgypiaci élet vonzó központjává vált, köszönhetően a CAFe Budapest Kortárs művészeti Fesztivállal és Fővárosi Önkormányzattal évek óta fennálló stratégiai partnerségének is.

A világ minden tájáról érkeztek miniszterek és múzeumigazgatók

A vásár és az annak helyszínén szervezett INSIDE ART nemzetközi műtárgypiaci konferencia vendégeként Budapestre érkezett még többek között Aleksandar Bogdanovic, Montenegro kulturális minisztere, Alekszandr Borovszki, az Állami Orosz Múzeum kortárs gyűjteménye és a szentpétervári Ludwig Múzeum igazgatója, Vuyisile Mshudulu, Johannesburg polgármester-helyettese és a Johannesburg Art Gallery igazgatója.

Tiszteletét tette Lois Lammerhuber, a világ legnagyobb szabadtéri fotófesztiválja, a Festival La Gacilly – Baden Photo igazgatója, valamint Anne Vierstraete, az Art Brussels igazgatója is.

Az Art Market Budapest kiállítói közül az Artmagazin döntése alapján a legszebb kiállítási stand díját az acb galéria kapta az Art Photo Budapest keretében bemutatott művészeti anyagért, amelynek egyik különlegessége, hogy az kifejezetten a vásár 2020. évi kiemelt tematikájából adott ízelítőt.

Az Art Market Budapest tervei szerint ugyanis 2020 őszén egyebek mellett a kelet-európai politikai rendszerváltás 30. évfordulójának, a rendszerváltás művészetének szentel majd kiemelt figyelmet – zárul a közlemény.