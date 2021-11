Rangos nemzetközi díjat kapott Szász Attila romantikus szélhámosfilmje

Megosztás Tweet



A legjobb játékfilm díját nyerte el Szász Attila Apró mesék című romantikus szélhámosfilmje a kaliforniai Ojai Filmfesztiválon – tájékoztatta csütörtökön a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-t.

Közleményük szerint a 22. alkalommal megrendezett Ojai Filmfesztivál közel száz alkotást mutatott be az amerikai közönségnek november elején, és a válogatás a napokban online is megnézhető.

A Kerekes Vica, Szabó Kimmel Tamás és Molnár Levente főszereplésével készült Apró mesék közvetlenül a II. világháború után játszódik, amikor zűrzavar és bizonytalanság uralkodik Magyarországon. Egy szélhámos megpróbál hasznot húzni a zavaros időkből, és amikor menekülnie kell Pestről, egy titokzatos nő és a fia nyújt számára menedéket az erdő mélyén.

Miközben háborús démonjaival viaskodik, szenvedélyes szerelmi viszonyba keveredik a nővel, akinek a férje bármelyik nap hazatérhet a frontról.

Szász Attila 2019-ben bemutatott mozifilmje az elmúlt időszakban sok nemzetközi fesztiválra kapott meghívást, Várna, Párma, Izmir, San Jose, Berlin és Avanca szemléin kapott díjakat. Nem először szerepelt az Ojai Filmfesztiválon Szász Attila, 2005-ben a Most látszom, most nem látszom című rövidfilmjét is díjazták a kaliforniai szemlén.

Az Apró mesék folytatja fesztiválkörútját, idén még Floridában, Alaszkában, Kijevben is versenybe száll és online is megnézhető a FILMIO-n, az NFI Nemzeti streaming platformján.

Az Apró mesék a Film Positive gyártásában készült, producere Lajos Tamás, társproducere Köves Ábel volt.