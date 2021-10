Mutatjuk a filmeket, amelyekért érdemes moziba menni októberben

Megosztás Tweet



Most, hogy beköszöntött az ősz és az időjárás is hidegebbre fordult, újra izgalmas, romantikus vagy éppen humoros filmeket láthatunk a mozikban. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az önök dolgát, megmutatjuk, melyik filmre érdemes befizetni októberben.

Sok időt kellett kihagyni a nagyjátékfilmek szerelmeseinek a vírushelyzet miatt, de szépen lassan kezd visszatérni az élet a mozikba. Hétről hétre új filmek jönnek ki, amivel a mozik próbálják a Netflix elől elcsábítani az embereket.

A következő filmek miatt azonban igazán megéri kimozdulni a komfortzónánkból, és nachost vagy pattogatott kukoricát rágcsálva beandalogni a legközelebbi moziterembe:

Venom 2 – Vérontó

(premier: október 14.)

Eddie Brock (Tom Hardy), alias Venom egy sorozatgyilkos kihallgatásával próbálja újraindítani újságírói karrierjét, miközben még mindig küzd az alakváltó földönkívülivel, Venommal, hogy kiderüljön ki is uralja igazán a főszereplő testét. Amikor egy zavart sorozatgyilkos is gazdatestévé válik egy idegen szimbiótának, Brocknak, és Venomnak félre kell tennie nézeteltéréseit, hogy megállítsák a nemezise rémuralmát. A mostani filmben a főhős nemezisét Cletus Kasadyt a méltán híres Woody Harrelson alakítja.

Dűne

(premier: október 21.)

A sokszorosan elhalasztott film végre eljutott a mozikba, és most a régi változat rajongói egy teljesen felújított köntösben élvezhetik a már jól ismert történetet. Valószínűleg ez 2020 legnagyobb szabású, legkülönlegesebb, legjobban várt filmje – amelyet jórészt Magyarországon forgattak.

„A távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában járunk. A királyságok az Arrakis bolygó feletti uralomért harcolnak, de a naprendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek közepette van egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak” – olvasható a szinopszis a Port.hu oldalán.

A francia kiadás

(premier: október 28.)

Wes Anderson, aki többek között a Grand Budapest Hotel, a Kutyák szigete és a Holdfény királyság című filmjének köszönhetően vált ismertté világszerte, most újabb filmmel jelentkezett. A sajátos stílusáról is ismert filmrendező most egy francia szerkesztőségbe invitálja a nézőt.

A szeretett kansasi születésű szerkesztő, Arthur Howitzer Jr. halálának alkalmából a Francia Kiadás (egy széles körben terjesztett francia székhelyű amerikai magazin) szerkesztősége összegyűlik, hogy nekrológot írjon.

Elk*rtuk

(premier: október 21.)

2006-ban Budapesten valami összetört. Gyurcsány Ferenc “őszödi beszéde” alapjaiban rengette meg az emberek demokráciába és a kommunizmus utáni rendszerváltozásba vetett hitét.

Magyarország első, valós eseményeken alapuló politikai krimije ebbe az időszakba, 2006 indulatokkal teli őszére kalauzolja el nézőit egy fiatal, feltörekvő elemzőlány történetén keresztül.