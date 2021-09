Sztárparádét ígér a legújabb magyar film, az Ecc-pecc

Megosztás Tweet



A színházi világ kulisszái mögé enged betekintést az Ecc-pecc című vígjáték, amelyet a Thália Színházban, a társulat színészeivel forgattak idén januárban. Medveczky Balázs Ecc-pecc kimehetsz című színdarabjából készült filmben olyan színészek szerepelnek, mint Pindroch Csaba, Szervét Tibor, Csőre Gábor és Szabó Erika, aki a szerepéről és a forgatás különlegességéről árult el részleteket a Duna Televízió műsorában.

Október 9-én 19:40-től láthatják a Duna Televízió nézői az Ecc-pecc című magyar filmet, amelynek forgatókönyvét Medveczky Balázs, Ecc-pecc kimehetsz című saját színdarabjából dolgozta át Sólyom Tamás íróval. A film rendezője Madarász István, aki idén januárjában tíz nap alatt forgatta le a produkciót a Thália Színházban. A vígjáték szereplői azok a színészek, akik a belvárosi teátrumban estéről estére szórakoztatják a közönséget.

„Egy törtető színésznőt alakítok a darabban, aki még a szerelmét is elárulja a siker érdekében” – mesélte szerepéről Szabó Erika a Család-barát stúdiójában. „Alapvetően a szórakoztatás a célja a filmnek, ugyanakkor a színházi világ kulisszájába is betekinthet a néző. A történet szerint érkezik valaki az intézmény élére, aki megpróbálja gazdaságilag rendbe tenni a színházat, ám művészileg nem ért a rendezéshez. Pénzügyi szempontból nézve pedig a Rómeó és Júliát is el lehet játszani három szereplővel” – részletezte a színművész.

Szabó Erika a forgatási napokat különösen élvezte. „A pandémia végén kezdtük dolgozni, így egymás újrafelfedezése is volt ez a munka. Az egész társulat számára különleges volt a forgatás, benne volt az euforikus öröm is, hogy ismét munkába állhatunk” – emlékezett vissza a színésznő.

Hogy milyen volt a közös munka Madarász Istvánnal, arról is mesélt Szabó Erika a Család-barátban. A műsor ide kattintva újranézhető.

Címlapfotó: Duna