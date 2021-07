A halálosabbnál is halálosabb iramban – kilencedszerre sem hihettük el, amit látunk

Megosztás Tweet



A világjárvány miatt jól megváratott minket, de végül is csak megérkezett a Halálos iramban széria kilencedik része. Ezúttal sem volt hiány sportautókból, driftelésből, pofonokból és lövöldözésből, na meg persze a család fontosságának hangsúlyozásából. Vigyázat, spoiler veszély.

Sok millió dolláros garázs

Az első Halálos iramban filmek születésekor a történethez szorosan kapcsolódtak a tuning autók. Mára már messze elrugaszkodott ettől a történet, Dominic Torettó és csapata általában inkább akciódús küldetésekben vesz részt, mintsem illegális gyorsulási versenyeken. Azonban a kilencedik epizódban az autók közül sok régi kedvenc felbukkan, modern köntösben.

Dom a film elején korábbi, 1970-es fekete Dodge Chargere helyett egy 2020-as modellel, a Hellcattel jelenik meg. Később azonban előkerül még egy 1968-as Charger is. A főhős elfeledett öccse, Jakob pedig egy 2015-ös Ford Mustang GT350-el száll harcba ellene.

Láthatunk még 2013-as Toyota 86-ot is a filmvásznon, illetve Jakob később beül a legendás Toyota Supra legújabb, 2020-as évjáratú testvérébe is. A klasszikusok közül az 1974-es Nova SS-t is felvonultatták.

A film eleji „váratlan vendégek” Jeep Cherokee Trackhawkkal érkeznek és a Jeep gyártónak köszönhetjük a 2020-as Jeep Gladiatort is, amely egy aknamezőn is simán keresztülmegy az egyik jelenetben.

Szuperautóval jár rabolni az egyik szereplő, méghozzá egy a 2018-as Noble M600-al, illetve egy Acura NSX-el (2018) és egy Jaguár XE SV Porject 8-al is felvágnak a filmben. Na meg persze harckocsikból sincs hiány. A film végén pedig nem akárki gurul be egy Nissan Skyline-nal.

Brianre utaló zárókép

A Brian Earl Spielberget alakító Paul Walker sajnálatos tragédia áldozata lett, ráadásul éppen egy autóbalesetben hunyt el. A filmekben azóta is időről időre megemlékeznek róla. A film végén a szokásos családi grillezésre begurul egy 1999-es Nissan Skiyline GT-R R34-es, mintha csak Brian érkezett volna meg.

A család fontossága ismét központi eleme a filmnek.

Család, család, család

A kilencedik részben Brian visszatérésén kívül megismerhettük tehát Dom öccsét is, akiről eddig nem is hallhattunk, Jakob főgonoszból végül visszafogadott családtag lesz. Brian emléke pedig nemcsak a legifjabb Torrettó keresztnevében köszön vissza. Jakobon kívül más nehézfiúk is megjelennek.

Újabb félelmetes fizikumú ellenség

Az egyik gonosztevőt tetovált fejű, kopasz testépítő véd, akit Martyn Ford testesít meg.

Persze ezúttal is győzedelmeskednek a jófiúk.

A leghihetetlenebb jelenetek

Eddig sem hihettük el, amit láttunk, de erre is rá tudtak tenni egy lapáttal. Jakobot egy felmágnesezett drón emeli fel az autójával együtt, Dom egy dróthoz köti az első kerekét és azzal leng át egy másik sziklára, valamint felborítanak egy óriási kamiont.

Nem hangzik őrületnek? Mégis az! Ugyanis az óriási, páncélozott kamiont két sportkocsival fékezik a két első kerekénél, közben a hátsó tengelye egyszer csak megemelkedik, az ég felé néz, majd az orrán keresztül átbukva a tetejére borul.