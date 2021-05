Magyarok is részt vettek a Star Wars történelmében

Megosztás Tweet



1977. május 25-e örökre megváltoztatta a mozitörténelmet, aznap mutatták be ugyanis a Csillagok háborúja legelső részét, az Egy új reményt. Ebből az alkalomból összegyűjtöttük azokat, a magyarokat, akik fontos részei voltak a „messzi-messzi Galaxisnak”.

Negyvennégy évvel ezelőtt május 25-én New Yorktól Kaliforniáig 32 amerikai nagyváros mozitermében hangzott fel egyszerre az ismert főcímdal és kúszott el az ikonikus nyitófelirat, amely elröpítette a nézőket egy „messzi-messzi Galaxisba”.

A mozik előtt kígyózó sorokban várták a rajongók, hogy bejuthassanak és legelsőként láthassák George Lucas alkotását.

A film gyorsan a popkultúra megkerülhetetlen klasszikusává vált, amely számos más filmre és tudományos-fantasztikus műre volt hatással.

A film főszereplőit egyik napról a másikra sztárokká tette a film. A néhai Carrie Fishert fiatal férfi rajongók milliói imádták briós-módra feltekert haja és szexi, aranyszínű bikinije miatt, később íróként és forgatókönyvíróként tevékenykedett.

Talán maga a rendező sem gondolta volna, hogy Harrison Ford ennyire beválik a magányos hős karakterében, akinek legendás karrierjét akcióhős szívtipróként indította el. Igazi szupersztárrá vált, akinek ezt a státuszt aztán Indiana Jones-ként sikerült megszilárdítania.

A baba arcú Luke Skywalkert alakító Mark Hamil aki az eredeti Star Wars trilógia (1977: Egy új remény, 1980: A birodalom visszavág, 1983: A jedi visszatér) után csupán kisebb szerepekhez jutott a vásznon. Szerencsére a legújabb részekben ismét láthattuk, ahogy idősebb korában is megeleveníti Luke karakterét.





A gonoszul szuszogó nagyúr, Darth Vader testébe stílusosan egy szó szerint kétméteres testépítőt bújtattak – ő volt David Prowse. Hangját azonban egy klasszikus színészi képzésen átesett férfiú, bizonyos James Earl Jones szolgáltatta.

David Prowse, az eredeti Csillagok háborúja című filmekben alakította Darth Vadert (Fotó: MTI/EPA/Susanna Saez).

A filmek hatalmas sikernek bizonyultak, az összes bemutatott film együttvéve 8,5 milliárd dollár bevételt termelt a mozik kasszáinál. Az évek során számos további játékfilmet, tévésorozatot és egy egész iparágban elérhető képregényeket, játékokat, videojátékokat és egyéb termékeket hoztak létre. A további filmek, hasonló kasszasikereket hozott George Lucasnak.

Hazánkban egészen pontosan két évvel később, 1979. augusztus 16-án kezdték vetíteni a magyar mozik a filmet. Amit kevesen tudnak, hogy rengeteg magyar munkálkodott a filmvásznon és a háttérben is. Közülük mutatunk be most néhányat.

Marton Csokas alakítja a II. és III. részben (vagyis a 2002-es A klónok támadásában és a 2005-ös, A sithek bosszújában) szereplő Kisebb Poggle-t, a Geonosis főhercegét. A színész apja révén magyar származású, emellett magyar állampolgár is.

A 2015-ös Az ébredő Erő forgatásán és produkciós munkálatain több magyar is részt vett. Köztük Tóth Gyula volt a Kylo Rent alakító Adam Driver dublőre. Koncz Teréz produkciós koordinátor volt, Melich Gusztáv és Török Attila pedig a vizuális effektekért volt felelős.

Nemes Zoé, magyar modell feltűnik a 2017-es Az utolsó Jedik Canto Bight-i jelenetében. Rajta kívül George Zádor video assist operátor, Karádi Enikő jelmezkészítő volt Az utolsó Jedikben. Nemes Zoé a hivatalos előzetes 02:23 percénél látható.

A modell az Instagram-oldalán is szívesen emlékszik vissza a Star Wars-os pillanatokra.

George Zádor videó asszisztens operátorként, Karádi Enikő fő jelmezkészítőként, Farkas Kornél digital compositorként valamint Ágoston Gábor, az olaszországi forgatások menedzsereként segítette a stáb munkáját a Solo: Egy Star Wars-történetben.

Vajda Attila bújhatott a Solo: Egy Star Wars-történetben feltűnő vuki, Sagwa jelmezébe, aki egy interjú során elmondta, nagyon szívesen bújna újra a lény jelmezébe. Egy képregényben ugyanis Sagwa ismét felbukkan, azonban az még kérdéses terveznek e vele mozgóképet is csinálni.



Karádi Enikő jelmezkészítőként volt jelen a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történetben.