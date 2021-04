A magyar filmek legjobbjai lesznek láthatóak a hétvégén a televíziókban

Megosztás Tweet



Egész hétvégén magyar filmek lesznek műsoron a televíziókban április 30., a magyar film napja alkalmából – közölte az MTI-vel a Nemzeti Filmintézet.

Az intézet kezdeményezésére a televíziók és streamingszolgáltatók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több magyar filmet láthatnak a nézők a tévében és online.

Április 30-án lesz a 120. évfordulója Zsitkovszky Béla és Pekár Gyula alkotása, A táncz címmel készült ismeretterjesztő film első nyilvános bemutatójának. Az első megrendezett, dramatizált jeleneteket tartalmazó mozgóképünkből csak fotók maradtak fenn.

A magyar filmek legjobbjai lesznek láthatóak péntektől a közmédia csatornái mellett az RTL, a TV2, az ATV, a HírTV és az HBO csatornákon is. Magyar filmekkel ünnepel a Netflix, az HBO GO és a Cinego is.

A kínálatban szerepel egyebek mellett a Brazilok, az Argo 2, a Sose halunk meg, A tanú, Jankovics Marcell János vitéze, a Meseautó, a Szerelem, a Mágnás Miska, a Mephisto, A tizedes meg a többiek és a Drakulics elvtárs is.

A Nemzeti Filmintézet által indított streaming szolgáltatón, a Filmión 15 felújított klasszikus lesz nézhető ingyenesen, köztük a Hyppolit, a lakáj; a Szinbád, a Szegénylegények, a Bizalom, a Saul fia és a Fehérlófia is.

Az idei 120. évforduló alkalmából a filmintézet új honlapot indított (filmarchiv.hu/hu/120), ahol többek között 120 év / 120 kép címmel érdekességek tekinthetők meg a Filmarchívum gazdag gyűjteményéből – olvasható a közleményben.

