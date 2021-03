Elizabeth Taylor, a hollywoodi díva, aki még a saját temetéséről is késni akart

Miután szülei úgy döntöttek, hogy Londonból az Amerikai Egyesült Államokba, Los Angelesbe költöznek, a színésznő édesanyja elhatározta, igazi hollywoodi sztárt csinál szép és engedelmes kislányából. Elsőként az Universal ajánlott filmszerepet és szerződést a gyereknek, aki kilencévesen állt először a kamerák elé. A szerződést azonban hamarosan felbontották. Elizabeth Taylor kitartó édesanyjának köszönhetően rövidesen egy másik nagy stúdió, az MGM is munkált kínált a tehetséges gyereknek, így

#OnThisDay in 1943, #LassieComeHome premiered, starring #RoddyMcDowall & featuring #ElizabethTaylor . In 1993, #LassieComeHome was selected for preservation in the #USNationalFilmRegistry by the #LibraryOfCongress as being "culturally, historically, or aesthetically significant." pic.twitter.com/GL83yCiUyH

Pár évvel később, a Theodore Dreiser regénye alapján készült George Stevens rendezte Egy hely a nap alatt című filmbeli szerepével Elizabeth Taylor meggyőzően bizonyította, felnőtt színészként is megállja a helyét.

Az újabb nagy szerepet 1956-ban megint George Stevens kínálta a színésznőnek az Edna Ferber regénye alapján készült Az óriás című filmeposzban. Elizabeth olyan partnereket kapott a filmben, mint Rock Hudson és a már akkor legendának számító James Dean. Mindkettőjükkel összebarátkozott, noha bennfentesek azt beszélték, hogy a két férfi nem igazán kedvelte egymást.

#OnThisDay in 1956, the epic drama #Giant premiered in theaters, starring #RockHudson , #JamesDean &, of course, #ElizabethTaylor . It's an epic portrayal of a #Texas ranching family challenged by changing times & the coming of big oil. It won an #Oscar & was nominated for 9 more. pic.twitter.com/QppAWrWy7F

Taylort rendkívül megrázta, hogy Dean nem sokkal a forgatás befejezése előtt tragikus autóbalesetben elhunyt. A tragédia azonban megnövelte a film iránti amúgy sem csekély érdeklődést, és Az óriást tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra.

Taylor alakította a gazdag Susanna Drake-et, aki elhódította a főszereplő Johnt valódi szerelmétől.

#OnThisDay in 1957, #RaintreeCounty premiered. It was adapted from the bestselling novel of the same name and set against the backdrop of the Antebellum South. Film critics praised its production values & the performances of Elizabeth & #MontgomeryClift . #ElizabethTaylor pic.twitter.com/Ig5sgPnL2C

Újabb jelentős sikerét Macska a forró bádogtetőn film hozta el számára, a filmben a főszereplőt, Maggie-t az idős Harvey Pollitt kedvenc fiának, az alkoholista Bricknek a feleségét játszotta. A film hat Oscar-jelölést kapott, többek között nevezték a rendezőt és a két főszereplőt is. A közönség fokozott érdeklődésében némi szerepet játszhatott az is, hogy elterjedt a hír, miszerint a film számos jelenetében Elizabeth csupán egy rendkívül szűk kombinét visel: a korabeli szigorú cenzúra mellett ez igen nagy erotikus merészségnek számított.

“Acting is fun. It's not my whole life. It's not my entire being. It's secondary to my life. My life is primary.” pic.twitter.com/UjmEhkyJIL

A Múlt nyáron, hirtelen fekete-fehér pszichológiai drámában nyújtott alakításáért is jelölték Elizabeth Taylort Oscar-díjra, a színésznőnek ez volt a harmadik jelölése.

Bennfentesek szerint két komoly indoka volt az elutasításra: az egyik, hogy akkoriban az Egyesült Államokban laza erkölcsű nőnek tartották, mert állítólag elszerette Debbie Reynolds színésznő férjét, az énekes sztár Eddie Fishert, a Modern kaméliás hölgyben pedig pont egy laza erkölcsű nőt, egy luxusprostituáltat kellett játszania. Nem volt mellékes szempont az sem, hogy legutóbbi filmszerepei révén már nagy sztárnak számított, ám a régi szerződése volt érvényben, vagyis gázsija mindössze 125 ezer dollár volt.

Nem sokkal azután, hogy elfogadta a felkérést a Modern kaméliás hölgy főszerepére, a színésznő egy exkluzív szerződési ajánlatot kapott a Fox filmvállalattól a Kleopátra című filmre, ha viszont nem teljesítette volna az MGM-mel szembeni szerződéses kötelezettségét, két év felfüggesztés várt volna rá. Ezért inkább elvállalta Modern kaméliás hölgyet. Fogadkozott ugyan, hogy pokollá teszi a forgatást, amiért az MGM belekényszerítette a filmbe, fenyegetőzéseit azonban nem váltotta be.

Végül azonban minden jól alakult, hiszen a film készítői megvárták, hogy kiszemeltjük teljesítse kötelezettségét a MGM stúdió felé. Így Elizabeth Taylor megkapta az egymillió dolláros gázsit a Kleopátra című film címszerepének eljátszásáért – olvasható a People magazin cikkében.

Az igazi elismerést a következő két film hozta meg számára: a Nem félünk a farkastól és A makrancos hölgy. A Nem félünk a farkastól Edward Albee Magyarországon is sokszor játszott színdarabjának filmváltozata, cselekménye egyetlen éjszaka alatt játszódik. A filmdráma nagy szakmai és közönségsiker lett, 13 kategóriában jelölték Oscar-díjra, köztük mind a négy főszereplőt. Elizabeth Taylor végül meg is kapta a díjat.

Azt, hogy született tehetség volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy a brit Empire magazin minden idők száz legnagyobb mozisztárja közé választotta 1997 októberében, a lista 72. helyére került.

így azóta a színésznőt a „Dame” cím is megilleti. Fotója összesen tizennégyszer szerepelt a People magazin címlapján.

A színésznő magánélete azonban nem volt olyan zökkenőmentes, mint karrierje, nyolcszor ment férjez, kétszer ment hozzá élete szerelméhez, Richard Burtonhöz, akitől kétszer el is vált. Kettejük kapcsolatában a legnagyobb problémát a művészi presztízs kérdése jelentette. Burton elismert színész volt ugyan, de mindig is olyan nagy sztár szeretett volna lenni, mint a felesége. Taylor Hollywood legnagyobb és legjobban fizetett dívájaként viszont amiatt aggodalmaskodott, hogy valódi művészként nincs akkora rangja, mint Richardnak.

Taylor egy késői visszaemlékezésében mondta Burtonről; „Életem leghelyesebb döntése mindkétszer az volt, hogy esélyt adtam magunknak.”

A színésznő egyszer egy interjúban azt mondta, élete során három igazi szerelme volt: Richard Burton, Mike Todd, akinek az özvegye lett, és a gyémántok. Hogy melyiket szerette a legjobban, arról talán a sorrend is árulkodik.

In the words of Richard Burton, “The only word Elizabeth knows in Italian is Bulgari.”

Learn more about Elizabeth’s stunning Bulgari Sapphire and Diamond Sautoir, gifted to her by Richard, here: https://t.co/0EcKcBs8Xi pic.twitter.com/ueQfa8OpnN

— Elizabeth Taylor (@ElizabethTaylor) February 12, 2021