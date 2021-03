Zack Snyder útmutatója: így nézze meg az újraalkotott Az igazság ligáját

Csütörtöktől az HBO GO-n hivatalosan is elérhető Magyarországon a DC univerzum – Az igazság ligája című filmjének újraalkotott rendezői változata, a „Snyder cut”, melyre nézők milliói vártak izgatottan. Ember legyen azonban a talpán, aki egy ültő helyében végignézi a 4 óra 2 perc hosszú filmet, amit a mozikba is egy hivatalos, hosszabb szünettel terveztek. A rajongók szerencséjére Zack Snyder maga biztosított a nézőknek útmutatót ahhoz, hogy maximális legyen az élmény.

A 2017-es szuperhősmozi nem aratott nagy sikert sem a rajongók, sem pedig a kritikusok körében, így nem meglepő, hogy a Warner engedélyt adott Zack Snyder rendezőnek, hogy elkészítse Az igazság ligája újravágott változatát a saját elképzelései szerint. A rendező már négy évvel ezelőtt is hozzáfogott a munkálatokhoz, de lánya halála miatt kiszállt a produkcióból, és Joss Whedon fejezte be a művet, aki merőben másképpen valósította meg a filmet, mint ahogyan azt Snyder eredetileg megálmodta.

Azt nem tudni, hogy a közvélemény nyomására-e, de a stúdió végül engedett, és elkezdte a „Snyder cut” munkálatait. A közel négyórás filmben nemcsak jeleneteket vágtak újra, hanem többet újra is forgattak, de kerültek bele eddig nem látott felvételek is.

It's real. Zack Snyder's Justice League is now streaming. #SnyderCut pic.twitter.com/0DO0nPYus5

— Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 18, 2021