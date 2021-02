Magyar sikerrel is zárulhat a Berlinale

Két magyar filmet, Fliegauf Bence Rengeteg 2 című alkotását és Nagy Dénes Természetes fény című munkáját is meghívták a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) idei nagyjátékfilmes versenyprogramjába, amelyben 15 filmet mutatnak be – jelentették be a szervezők csütörtökön Berlinben.