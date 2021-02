Golden Globe esélyes Mundruczó filmjének női főszereplője

Megosztás Tweet



A legtöbb, hat filmes jelölést a Mank című film kapta a Golden Globe díjra, amelyre Vanessa Kirby, Mundruczó Kornél legutóbbi filmjének főszereplője is esélyes a drámai filmek kategóriájának legjobb színésznői között.

A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) szerdán hozta nyilvánosságra a Golden Globe-jelöltek listáját.

A szervezet 25 filmes és televíziós kategóriában jelentette be jelöltjeit. A jelöléseket Sarah Jessica Parker és Taraji P. Henson olvasta fel az NBC Today című reggeli műsorában, amelyet a Golden Globe honlapján online is láthatott a közönség.

A hat kategóriában jelölt, Mank című filmet David Fincher rendezte. A harmincas évek Hollywoodjában játszódó fekete-fehér produkció az Aranypolgár című filmklasszikus születését mutatja be. Forgatókönyvét Herman J. Mankiewicz írta, akit a filmben Gary Oldman alakít.

A legjobb drámai filmek között a Mank mellett a The Father, A nomádok földje, A chicagói 7-ek tárgyalása és az Ígéretes fiatal nő szállhat versenybe a díjért. A legjobb vígjátékok vagy musicalek kategóriájában a Borat utólagos mozifilm, a Hamilton, a Music, a Palm Springs és a The Prom - A végzős bál kaphat díjat.

A drámai tévésorozatok közül A korona, a Lovecraft Country, a The Mandalorian, az Ozark és a Ratched került a jelöltek közé, a musical vagy vígjátéksorozatok közül pedig a Schitt's Creek, a Ted Lasso, a Nagy Katalin - A kezdetek, A légikísérő és az Emily Párizsban.

A legjobb idegen nyelvű film kategóriában a Még egy kört mindenkinek, a La Llorona, az Előttem az élet, a Minari és a Ketten című filmet jelölték.

A drámai filmek színészei közül Chadwick Boseman posztumusz jelölést kapott a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című filmben nyújtott alakításáért. Ebben a mezőnyben Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) és Tahar Rahim (The Mauritanian) is jelölt lett.

Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a drámai filmek mezőnyében jelölték a legjobb színésznő díjára Viola Davis, Andra Day, Frances McDormand és Carey Mulligan társaságában.

A vígjátékban vagy musicalban szereplő színészek kategóriájában Sacha Baron Cohen, James Corden, Andy Samberg, Lin-Manuel Miranda és Dev Patel, a színésznők közül pedig Maria Bakalova, Michelle Pfeiffer, Anya Taylor-Joy, Kate Hudson és Rosamund Pike nyerheti el a díjat.

A legjobb rendező Golden Globe-díjára Chloé Zhao (A nomádok földje), Regina King (One Night in Miami), David Fincher (Mank), Aaron Sorkin (A chicagói 7-ek tárgyalása) és Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő) esélyes. Ez az első alkalom, hogy ebben a kategóriában több női rendezőt is jelöltek.

A legjobb animációs film kategória jelöltjei közé a Croodék: Egy új kor, az Előre, a Lunaria - Kaland a Holdon, a Lelki ismeretek és a WolfWalkers jutott be.

A Netflix magasan vezetve a mezőnyt 20 televíziós jelölést gyűjtött össze, míg a második helyen álló HBO és HBO Max összesen kilenc díjra esélyes a tévés produkciók terén.

A tévésorozatok közül a legtöbb, hat jelölést a Netflix A korona című, brit királyi családról szóló szériája kapta.

A Golden Globe-díjátadót február 28-án virtuálisan rendezik meg a pandémia miatt.

Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be.

A HFPA már korábban bejelentette, hogy két életműdíját Norman Lear televíziós producer és Jane Fonda Oscar-díjas színésznő és aktivista kapja.

A virtuális gálán a Golden Globe nagyköveteiként Spike Lee gyermekei, Satchel és Jackson Lee segítenek majd a díjak átadásában.