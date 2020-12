A Bosszúállók: Végjáték lett minden idők legtöbb bevételt hozó filmje

Megosztás Tweet



Elérte a 18,5 milliárd dollárt a tíz legnagyobb bevételt generáló mozifilm. A Bosszúállók-franchise három, a Star Wars pedig két filmmel is jelen van a tízes listán.

Az 1915 óta forgalomban lévő mozifilmek idén decemberrel átlépték a 18,5 milliárd dolláros összbevételt adta hírül a buyshares.co.uk.

A Bosszúállók: Végjáték, amely 2019-ben jelent meg, minden idők legnagyobb bevételű mozija 2,73 milliárd dollárral járult hozzá ehhez az összeghez. A második helyen a 2016-os Amerika Kapitány szerepel, amely a tizedik legnagyobb bevételt produkáló film 1,15 milliárd dollárral.

A buyshares.co.uk által közreadott listán a Disney filmjei dominálnak, amelyek nemzetközi szinten a legnagyobb bevételt produkálták, különösen az utolsó évtizedben.

A lista:

Bosszúállók: Végjáték (2019) – 2,79 milliárd dollár Avatár (2009) – 2,78 milliárd dollár Titanic (1997) – 2,18 milliárd dollár Star Wars: Az ébredő erő (2015) – 2,06 milliárd dollár Bosszúállók: Végtelen háború (2018) – 2,04 milliárd dollár Bosszúállók (2012) – 1,51 milliárd dollár Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész (2011) – 1,34 milliárd dollár Star Wars: Az utolsó Jedik (2017) – 1,32 milliárd dollár Jégvarázs (2013) – 1,27 milliárd dollár Amerika kapitány: Polgárháború (2016) – 1,15 milliárd dollár

A film franchise-ok ugyancsak uralják a legnagyobb bevételt termelő mozifilmek listáját, mivel több lehetőséget adnak a készítőknek arra, hogy a jegybevételeken és egyéb díjakon túl a merchandising tevékenységen keresztül is bevételt hozzanak. A Disney Marvelje ezek közül a legjövedelmezőbb.

A legtöbb film témája a háború, a musicalek, a történelmi dráma, de a szuperhősös filmek is gyakoriak. Nem meglepetés, hogy a legsikeresebb mind közül a Bosszúállók: Végjáték lett mind közül, de rajta kívül is négy, a Bosszúállók képregénysorozatra épített film is szerepel a listán.

A filmiparban a mozijegy-eladások önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy bevételt hozzanak, a merchandising, a streaming, a külföldi eladások és más terjesztési csatornák segítenek a filmkészítőknek, producereknek és stúdióknak, hogy profitot hozzanak. A buyshares.co.uk kutatása ugyanakkor nem tartalmazza az 1975 előtti adatok esetében csak a jegypénztárak bevételein alapul, vagyis nem foglalják magukba a forgalmazói és egyéb díjakat.