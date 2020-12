George Clooney-val dolgozhat Ben Affleck

Megosztás Tweet



George Clooney fogja rendezni a J.R. Moehringer memoárjából, a The Tender Bar című könyvből készülő adaptációt, amelynek főszerepéről jelenleg Ben Affleckkel folynak tárgyalások.

A Deadline című filmes portál értesülései szerint az Amazon Studios számára készülő film forgatókönyvét William Monahan írta. A film producerei között van Clooney is a Grant Heslovval közös Smokehouse Pictures produkciós cégével.

Affleck és Clooney 2013-ban Oscar-díjat nyertek Az Argo-akció című filmért. A két hollywoodi sztár évek óta próbál újabb közös munkát összehozni, így amikor Clooney elvállalta a The Tender Bar feldolgozását, Affleck a lehetséges főszereplők listájának elején szerepelt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy maga Clooney is feltűnik-e a produkcióban, ám ahogy az összes általa rendezett film esetében, ez a lehetőség ezúttal is fennáll. J.R. Moehringer könyvében Long Island-i gyermekkorát idézi fel, ahogy apafigurák után kutat nagybátyja bárjában.

Afflecket legutóbb a The Way Back című drámában láthatta a közönség. A színész nemrég fejezte be a Deep Water című thriller és a The Last Duel című film forgatását.