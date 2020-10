A „magyar Drakula” története 138 éve ezen a napon kezdődött

Megosztás Tweet



1882. október 20-án, 138 éve született Lugosi Béla színművész, aki Drakula gróf, a vámpír alakjának megformálása révén vált világhírűvé és a klasszikus horrorfilmek sztárjává. Érdemeit fémjelzi az is, hogy egyike azoknak a magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi hírességek sétányán.

Az erdélyi Lugoson született Blaskó Béla néven, de ezt később Lugosira változtatta. Gyerekkorától kezdve vonzotta a színjátszás, kalandos úton jutott el a színpadig és onnan a filmvászonra. Apja neves bankárként nem nézte jó szemmel gyermeke színészi ambícióit, ezért a későbbi Drakula megformálója 12 évesen elszökött hazulról, és alkalmi munkákból tartotta el magát.

Az egyesült államokbeli karrierje előtt az akkori Ausztria-Magyarországon is komoly hírnevet szerzett. Harmincéves korára a Nemzeti Színház tagja, és még Shakespeare-t is játszott. Az első világháborúban önkéntesként szolgált, harcolt az orosz és az olasz fronton is, 1915-ben és 1916-ban. A leszerelés után visszatért a színházba, valamint filmes ajánlatokat is kapott. 1917-ben négy mozit is forgattak vele, majd 1918-ban további nyolcat. A Tanácsköztársaság idején aktív szerepet vállalt a színészszakszervezet megalakításában, majd a kommunisták bukása után emigrált.

Előbb Bécsben, majd Berlinben a filmvásznon kamatoztatta színészi adottságait, de mivel nem érezte magát biztonságban, gépészként egy szállítóhajóra szegődött, és így szökött tovább az Egyesült Államokba. 1920. december 4-én érkezett New Orleansba, de úti célja New York volt. Az amerikai állampolgárságot 1931-ben kapta meg. Az Egyesült Államokban ezután létrehozta a Magyar Nemzetiségi Színházat, ahol magához hasonlóan hazájukból száműzött magyar színészekkel vette körül magát.

A Magyar Nemzetiségi Színház megélhetési okokból (a magyar emigráns közönség túl szűk körű volt) kénytelen volt nyitni az amerikai közönség felé. Lugosi ekkor még egyáltalán nem beszélt angolul, ezért a szövegeket fonetikusan tanulta be. Ez a módszer későbbi pályafutására is kihatott – az egzotikusan „béna” kiejtés is hozzájárult Drakula szerepének hiteles, „keleties” megformálásához.

Lugosi Béla a Drakula című film főszerepében (1931) (Fotó: Wikipédia)

A nemzetiségi színház turnéi során figyeltek fel rá az amerikai producerek. Először a New York-i Broadway fedezte fel magának, és 1922-ben szerepet kapott A pipacs című darabban, egy évre rá A néma parancs című filmben az amerikai moziközönség előtt is bemutatkozhatott, rögvest gonosztevő szerepben.

A Drakula című Broadway-darab címszerepére 1927-ben kérték fel. A produkció rendkívül sikeres volt, több mint 500 előadást ért meg, és még két évig turnéztak vele. Ennek köszönhetően kérte fel az Universal filmstúdió Lugosi Bélát az 1931-es Drakula című film főszerepére. Ez a film a mai napig a vámpírfilmek egyik alapkövének számít, ebben pedig nem kis szerepe van Lugosi alakításának. Akcentusa, köpenye és frizurája a mai napig igazodási pontot jelent, ha Drakuláról van szó.

A Drakula hozta el Lugosi számára a világhírnevet, de egyben be is zárta őt egy skatulyába: leginkább horrorfilmszerepekre kérték fel. Többek között olyan sikeres filmekben játszott, mint az első zombifilmként számontartott A fehér zombiban vagy a Frankenstein szellemében (Ghost of Frankenstein).

Az 1948-as Bud Abbott Lou Costello Meet Frankenstein című film volt az utolsó A kategóriás darab, amelyben játszott. A skatulyába zárást rosszul élte meg, az ötvenes években megpróbált kitörni a horrorfilmek világából, és két vígjátékban is szerepelt, ám mindkét film csúfosan megbukott. A világháborús sebesülése okozta fájdalmait orvosai egyre erősebb fájdalomcsillapítókkal igyekeztek enyhíteni, ám pont ezek a szerek vezettek súlyos morfinfüggőségéhez.

Lugosi Béla csillaga a Hollywoodi hírességek sétányán (Fotó: Wikipédia)

Élete utolsó három évében a később minden idők legrosszabb rendezőjének kikiáltott Edward D. Wood Jr. oldalán még három, azóta kultusszá kövült B kategóriás alkotásban szerepelt. Ezek a Glen or Glenda, a Bride of the Monster és a 9-es terv a világűrből. Utóbbi bemutatóját és bukását már nem kellett látnia 1959-ben, ugyanis 1956. augusztus 16-án elhunyt szívinfarktusban. A Kalifornia állambeli Culver Cityben helyezték örök nyugalomra legendássá vált Drakula-jelmezében.