Megérkezett a The Expanse 5. évadának előzetese

Az Amazon Prime Video az ötödik szezont 2019. július 27-én rendelte be, most láthatjuk az első előzetesét.

A sorozat az ENSZ-alelnök Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), Josephus Miller rendőr (Thomas Jane), Jim Holden űrhajós tiszt (Steven Strait) és legénysége sorsát követi, miközben kibontakozik egy olyan összeesküvés, amely a békét és az emberiség túlélését fenyegeti.

This year, the battle for humanity will hold a world captive.

The Expanse returns December 16. pic.twitter.com/Ofky6Jsb7T

