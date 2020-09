Hibrid fesztiválprogram Londonban

Megosztás Tweet



A 64. BFI Londoni Filmfesztiválon 58 alkotást mutatnak be.

A filmek közül csak négyet vetítenek kizárólag moziban, tízet moziban és online, a többit pedig csak online láthatja a fesztivál közönsége – közölték kedden a szervezők. Az októberi fesztivál Steve McQueen filmjével, a Mangrove-val nyílik meg és Francis Lee művével, az Ammonite-tal zárul.

A Variety.com beszámolója szerint a programban szerepel Harry Macqueen szerelmesfilmje, a Supernova Colin Firth és Stanley Tucci főszereplésével, Rob Lemkin drámája, az African Apocalypse, amelyben egy brit-nigériai költő és aktivista, a film társ-forgatókönyvírója Nyugat-Afrikába utazik, hogy felfedje egy gyarmati gyilkos titkait, akinek szelleme tovább él, valamint Básszám Tarik alkotása, a Mogul Mowgli, amely Ahmed brit–pakisztáni rappert mutatja be, akinek életét egy betegség változtatja meg.

Malgorzata Szumowska lengyel rendező a Never Gonna Snow Again című filmjével jelentkezik, a Sundance-győztes Josephine Deckeről a Shirley-t láthatja a közönség, az argentin Natalia Meta pedig a The Intruder című pszichothrillerrel szerepel a fesztiválon. Az indiai Csaitanja Tamhane filmje, a The Discipline és Rezvan Szumit műve, a The Salt in Our Waters Dél-Ázsiát képviseli a mustrán. A londoni nézők a David Byrne's American Utopia című Spike Lee-produkciót is láthatják.

Az idei hibrid formátumban megszervezett fesztiválon a nyitó- és zárófilmmel együtt csupán négy filmet vetítenek kizárólag a mozikban, tíz filmnek terveznek mozis és online vetítést, a program többi része kizárólag online zajlik majd.

Ben Roberts, a fesztivált szervező Brit Filmintézet (BFI) igazgatója elmondta: „Bár az idei fesztivál válságban született, mégis az idei LFF biztosítja majd a legnagyobb hozzáférést a rendezvényhez”.

„Mindannyian vissza akarunk térni a mozikba, filmvásznon nézni a filmeket együtt, elmerülve. És szeretnénk a világ minden részéről filmeket látni, hallgatni a különböző hangokat és távlatokat. Az LFF jelen verziója mindkét célt megvalósítja” – fogalmazott Tricia Tuttle, a BFI Londoni Filmfesztivál igazgatója. A BFI Londoni Filmfesztivált október 7. és 18. között rendezik meg.